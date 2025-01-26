https://1prime.ru/20250126/uregulirovanie-854458160.html

"Представьте". На Западе раскрыли, чем Трамп может разозлить ЕС и русофобов

"Представьте". На Западе раскрыли, чем Трамп может разозлить ЕС и русофобов - 26.01.2025, ПРАЙМ

"Представьте". На Западе раскрыли, чем Трамп может разозлить ЕС и русофобов

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может сильно разозлить элиты Европы, если ему удастся урегулировать украинский конфликт. Такое мнение, в социальной... | 26.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-26T18:15+0300

2025-01-26T18:15+0300

2025-01-26T18:23+0300

политика

европа

дональд трамп

конфликт

урегулирование

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МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может сильно разозлить элиты Европы, если ему удастся урегулировать украинский конфликт. Такое мнение, в социальной сети Х высказал профессор Университета Хельсинки Туомас Малинен.В частности, он отметил: "Представьте себе гнев европейской элиты, НАФО и русофобов, если президенту США удастся урегулировать конфликт на Украине".Как ранее сообщалось в материале Wall Street Journal, президент США дал поручение специальному посланнику по Украине Киту Келлогу добиться урегулирования конфликта между Российской Федерацией и Украиной за сто дней. При в статье отмечалось, что в успех этой миссии не верит практически никто.

https://1prime.ru/20250124/evropa-854432891.html

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европа, дональд трамп, конфликт, урегулирование