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"Представьте". На Западе раскрыли, чем Трамп может разозлить ЕС и русофобов
"Представьте". На Западе раскрыли, чем Трамп может разозлить ЕС и русофобов - 26.01.2025, ПРАЙМ
"Представьте". На Западе раскрыли, чем Трамп может разозлить ЕС и русофобов
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может сильно разозлить элиты Европы, если ему удастся урегулировать украинский конфликт. Такое мнение, в социальной... | 26.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-26T18:15+0300
2025-01-26T18:15+0300
2025-01-26T18:23+0300
политика
европа
дональд трамп
конфликт
урегулирование
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МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может сильно разозлить элиты Европы, если ему удастся урегулировать украинский конфликт. Такое мнение, в социальной сети Х высказал профессор Университета Хельсинки Туомас Малинен.В частности, он отметил: "Представьте себе гнев европейской элиты, НАФО и русофобов, если президенту США удастся урегулировать конфликт на Украине".Как ранее сообщалось в материале Wall Street Journal, президент США дал поручение специальному посланнику по Украине Киту Келлогу добиться урегулирования конфликта между Российской Федерацией и Украиной за сто дней. При в статье отмечалось, что в успех этой миссии не верит практически никто.
https://1prime.ru/20250124/evropa-854432891.html
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Политика, ЕВРОПА, Дональд Трамп, конфликт, урегулирование
"Представьте". На Западе раскрыли, чем Трамп может разозлить ЕС и русофобов
Профессор Малинен: Трамп разозлит ЕС, завершив конфликт на Украине