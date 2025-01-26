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"Представьте". На Западе раскрыли, чем Трамп может разозлить ЕС и русофобов - 26.01.2025, ПРАЙМ
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"Представьте". На Западе раскрыли, чем Трамп может разозлить ЕС и русофобов
"Представьте". На Западе раскрыли, чем Трамп может разозлить ЕС и русофобов - 26.01.2025, ПРАЙМ
"Представьте". На Западе раскрыли, чем Трамп может разозлить ЕС и русофобов
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может сильно разозлить элиты Европы, если ему удастся урегулировать украинский конфликт. Такое мнение, в социальной... | 26.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-26T18:15+0300
2025-01-26T18:23+0300
политика
европа
дональд трамп
конфликт
урегулирование
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МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может сильно разозлить элиты Европы, если ему удастся урегулировать украинский конфликт. Такое мнение, в социальной сети Х высказал профессор Университета Хельсинки Туомас Малинен.В частности, он отметил: "Представьте себе гнев европейской элиты, НАФО и русофобов, если президенту США удастся урегулировать конфликт на Украине".Как ранее сообщалось в материале Wall Street Journal, президент США дал поручение специальному посланнику по Украине Киту Келлогу добиться урегулирования конфликта между Российской Федерацией и Украиной за сто дней. При в статье отмечалось, что в успех этой миссии не верит практически никто.
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европа, дональд трамп, конфликт, урегулирование
Политика, ЕВРОПА, Дональд Трамп, конфликт, урегулирование
18:15 26.01.2025 (обновлено: 18:23 26.01.2025)
 
"Представьте". На Западе раскрыли, чем Трамп может разозлить ЕС и русофобов

Профессор Малинен: Трамп разозлит ЕС, завершив конфликт на Украине

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может сильно разозлить элиты Европы, если ему удастся урегулировать украинский конфликт. Такое мнение, в социальной сети Х высказал профессор Университета Хельсинки Туомас Малинен.
В частности, он отметил: "Представьте себе гнев европейской элиты, НАФО и русофобов, если президенту США удастся урегулировать конфликт на Украине".
Учения НАТО в Польше - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2025
"Это несерьезно". На Западе резко ответили на план Европы против России
24 января, 15:38
Как ранее сообщалось в материале Wall Street Journal, президент США дал поручение специальному посланнику по Украине Киту Келлогу добиться урегулирования конфликта между Российской Федерацией и Украиной за сто дней. При в статье отмечалось, что в успех этой миссии не верит практически никто.
 
ПолитикаЕВРОПАДональд Трампконфликтурегулирование
 
 
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