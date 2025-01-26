https://1prime.ru/20250126/uregulirovanie-854458306.html
Офис Зеленского оценил эффективность "100-дневного" плана достижения мира
Офис Зеленского оценил эффективность "100-дневного" плана достижения мира - 26.01.2025, ПРАЙМ
Офис Зеленского оценил эффективность "100-дневного" плана достижения мира
Никаких планов урегулирования конфликта на Украине за "100 дней", о которых писала пресса, на самом деле не существует, утверждается в публикации в... | 26.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-26T18:42+0300
2025-01-26T18:42+0300
2025-01-26T18:43+0300
политика
андрей ермак
план
урегулирование
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МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Никаких планов урегулирования конфликта на Украине за "100 дней", о которых писала пресса, на самом деле не существует, утверждается в публикации в Telegram-канале руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака.В частности, в сообщении указывается: "Никаких "мирных планов" за "100 дней" из медиа не существует в реальности".Как ранее сообщалось в материале украинского издания "Страна.ua", "100-дневный план Трампа" обсуждался в американских политических кругах, а затем его передали дипломатам Евросоюза, которые в итоге отправили его украинским коллегам. Согласно "100-дневному плану Трампа", как его интерпретирует "Страна.ua", на Пасху, 20 апреля, между Москвой и Киевом должно быть установлено перемирие, а к 9 мая международная мирная конференция уже должна зафиксировать завершение конфликта.
https://1prime.ru/20250123/tramp-854410723.html
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андрей ермак, план, урегулирование
Политика, Андрей Ермак, план, урегулирование
Офис Зеленского оценил эффективность "100-дневного" плана достижения мира
Ермак: планов достигнуть мира за "100 дней" не существует в реальности
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Никаких планов урегулирования конфликта на Украине за "100 дней", о которых писала пресса, на самом деле не существует, утверждается в публикации в Telegram-канале руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака.
В частности, в сообщении указывается: "Никаких "мирных планов" за "100 дней" из медиа не существует в реальности".
Как ранее сообщалось в материале украинского издания "Страна.ua", "100-дневный план Трампа" обсуждался в американских политических кругах, а затем его передали дипломатам Евросоюза, которые в итоге отправили его украинским коллегам.
Трамп заявил о начале усилий по урегулированию украинского конфликта
Согласно "100-дневному плану Трампа", как его интерпретирует "Страна.ua", на Пасху, 20 апреля, между Москвой и Киевом должно быть установлено перемирие, а к 9 мая международная мирная конференция уже должна зафиксировать завершение конфликта.