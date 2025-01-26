https://1prime.ru/20250126/uregulirovanie-854458735.html
В Британии раскрыли, когда США рассчитывают завершить конфликт на Украине
В Британии раскрыли, когда США рассчитывают завершить конфликт на Украине - 26.01.2025, ПРАЙМ
В Британии раскрыли, когда США рассчитывают завершить конфликт на Украине
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует урегулировать украинский конфликт к весне нынешнего года. Об этом рассказывается в материале британской... | 26.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-26T20:24+0300
2025-01-26T20:24+0300
2025-01-26T20:26+0300
политика
дональд трамп
урегулирование
конфликт
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/76523/58/765235810_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_ef5c1487982801d5c9f8cc292742e641.jpg
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует урегулировать украинский конфликт к весне нынешнего года. Об этом рассказывается в материале британской газеты The Independent со ссылкой на информированный источник.По данным источника, "Трамп ставит своей целью закончить войну к весне".При этом собеседник The Independent отметил, что для реализации своих планов американский лидер может вести с Российской Федерацией и Украиной двойную игру.Как ранее говорилось в материале издания The Wall Street Journal, Трамп дал поручение специальному посланнику по Украине Киту Келлогу добиться урегулирования конфликта на Украине за сто дней. При этом в статье отмечалось, что в успех миссии Келлога почти никто не верит.
https://1prime.ru/20250126/uregulirovanie-854458306.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76523/58/765235810_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_bfcdac9e57dabdf2c9f51e1d08d958f4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, урегулирование, конфликт, украина
Политика, Дональд Трамп, урегулирование, конфликт, УКРАИНА
В Британии раскрыли, когда США рассчитывают завершить конфликт на Украине
The Independent: Трамп намерен урегулировать конфликт на Украине до весны
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует урегулировать украинский конфликт к весне нынешнего года. Об этом рассказывается в материале британской газеты The Independent
со ссылкой на информированный источник.
По данным источника, "Трамп ставит своей целью закончить войну к весне".
При этом собеседник The Independent отметил, что для реализации своих планов американский лидер может вести с Российской Федерацией и Украиной двойную игру.
Офис Зеленского оценил эффективность "100-дневного" плана достижения мира
Как ранее говорилось в материале издания The Wall Street Journal, Трамп дал поручение специальному посланнику по Украине Киту Келлогу добиться урегулирования конфликта на Украине за сто дней. При этом в статье отмечалось, что в успех миссии Келлога почти никто не верит.