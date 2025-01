https://1prime.ru/20250126/uregulirovanie-854458735.html

В Британии раскрыли, когда США рассчитывают завершить конфликт на Украине

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует урегулировать украинский конфликт к весне нынешнего года. Об этом рассказывается в материале британской газеты The Independent со ссылкой на информированный источник.По данным источника, "Трамп ставит своей целью закончить войну к весне".При этом собеседник The Independent отметил, что для реализации своих планов американский лидер может вести с Российской Федерацией и Украиной двойную игру.Как ранее говорилось в материале издания The Wall Street Journal, Трамп дал поручение специальному посланнику по Украине Киту Келлогу добиться урегулирования конфликта на Украине за сто дней. При этом в статье отмечалось, что в успех миссии Келлога почти никто не верит.

