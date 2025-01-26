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Манипуляции валютой: зачем нужен слабый рубль - 26.01.2025, ПРАЙМ
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Манипуляции валютой: зачем нужен слабый рубль
Манипуляции валютой: зачем нужен слабый рубль - 26.01.2025, ПРАЙМ
Манипуляции валютой: зачем нужен слабый рубль
Курс валюты издавна является способом управления своим положением в мировой экономике, мировом разделении труда. В 1950-1980-е этим активно пользовались... | 26.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-26T08:30+0300
2025-01-26T08:30+0300
мнения аналитиков
рынки
курсы валют
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МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Курс валюты издавна является способом управления своим положением в мировой экономике, мировом разделении труда. В 1950-1980-е этим активно пользовались некоторые страны Европы вплоть до внедрения евро. По соглашению "Плаза" они уронили курс доллара США где-то в полтора раза в 1985 году, после этого почти навсегда "вырубилась" японская экономика. Так что осмысленные манипуляции курсом для роста конкурентоспособности имеют место и бывают весьма кстати.Однако важно понимать и то, что масштаб относительных цен не должен сильно отличаться (цены в вашей стране по отношению к ценам в другой). Слишком сильные дисбалансы в доходах это порождает, слишком бывает недооценена ваша валюта, слишком мало вы пользуетесь теми средствами, которые страна получает из мировой торговли. Меньше иностранцев хотят ее использовать.В России, признаем, курс в основном ослабевает уже 30 лет, с тех пор как рубль стал конвертируемым. Так что наш вопрос не о конкурентоспособности, а о нахождении более-менее стабильного положения в валютном мире, которое будет построено на институциональной основе. Ведь основные наши товары – биржевые, цена на них не меняется в зависимости от курса. Зерно, например (не говоря о нефти и газе), являясь несырьевым товаром тоже зависит от биржевой цены. Так что ослаблением рубля конкурентоспособности на поможешь.А вот давление на импорт (то есть, риск его роста) с помощью курса нивелировать можно. Так что, скорее всего на это может повлиять ослабление рубля. Что касается наполнения бюджета – отчасти. Это тоже технический момент, когда более слабая валюта дает больше денег бюджету при конвертации валюты в рубли. По сути, скрытая эмиссия, разницы с обычной особенно нет.Но, с другой стороны, низкий курс провоцирует инфляцию, инфляция заставляет Банк России увеличивать процентную ставку, это тормозит инвестиции, что в свою очередь замедляет процесс создания экономики предложения. Так что вопрос о пользе низкого курса рубля очень и очень спорный, и однобоко его рассматривать нельзя.Автор - Антон Свириденко, исполнительный директор Института экономики роста им. П.А. Столыпина
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Антон Свириденко
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Антон Свириденко
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847634647_202:0:708:506_100x100_80_0_0_7bc38a6ced8284e511d2a34f0202fa9e.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, рынки, курсы валют
Мнения аналитиков, Рынки, Курсы валют
08:30 26.01.2025
 
Манипуляции валютой: зачем нужен слабый рубль

Экономист Свириденко: польза от слабого рубля сильно преувеличена

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Исполнительный директор Института экономики роста им. Столыпина Антон Свириденко
Антон Свириденко
Исполнительный директор Института экономики роста им. Столыпина
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МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Курс валюты издавна является способом управления своим положением в мировой экономике, мировом разделении труда. В 1950-1980-е этим активно пользовались некоторые страны Европы вплоть до внедрения евро. По соглашению "Плаза" они уронили курс доллара США где-то в полтора раза в 1985 году, после этого почти навсегда "вырубилась" японская экономика. Так что осмысленные манипуляции курсом для роста конкурентоспособности имеют место и бывают весьма кстати.
Однако важно понимать и то, что масштаб относительных цен не должен сильно отличаться (цены в вашей стране по отношению к ценам в другой). Слишком сильные дисбалансы в доходах это порождает, слишком бывает недооценена ваша валюта, слишком мало вы пользуетесь теми средствами, которые страна получает из мировой торговли. Меньше иностранцев хотят ее использовать.
В России, признаем, курс в основном ослабевает уже 30 лет, с тех пор как рубль стал конвертируемым. Так что наш вопрос не о конкурентоспособности, а о нахождении более-менее стабильного положения в валютном мире, которое будет построено на институциональной основе. Ведь основные наши товары – биржевые, цена на них не меняется в зависимости от курса. Зерно, например (не говоря о нефти и газе), являясь несырьевым товаром тоже зависит от биржевой цены. Так что ослаблением рубля конкурентоспособности на поможешь.
А вот давление на импорт (то есть, риск его роста) с помощью курса нивелировать можно. Так что, скорее всего на это может повлиять ослабление рубля. Что касается наполнения бюджета – отчасти. Это тоже технический момент, когда более слабая валюта дает больше денег бюджету при конвертации валюты в рубли. По сути, скрытая эмиссия, разницы с обычной особенно нет.
Но, с другой стороны, низкий курс провоцирует инфляцию, инфляция заставляет Банк России увеличивать процентную ставку, это тормозит инвестиции, что в свою очередь замедляет процесс создания экономики предложения. Так что вопрос о пользе низкого курса рубля очень и очень спорный, и однобоко его рассматривать нельзя.
Автор - Антон Свириденко, исполнительный директор Института экономики роста им. П.А. Столыпина

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