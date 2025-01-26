Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Венгрии предупредили о готовности ЕС нарушить закон для продления санкций - 26.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250126/violate-854456642.html
В Венгрии предупредили о готовности ЕС нарушить закон для продления санкций
В Венгрии предупредили о готовности ЕС нарушить закон для продления санкций - 26.01.2025, ПРАЙМ
В Венгрии предупредили о готовности ЕС нарушить закон для продления санкций
Брюссель готов нарушить собственные правила, если в вопросе продления антироссийских санкций не будет консенсуса. Об этом заявил министр иностранных дел и... | 26.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-26T14:19+0300
2025-01-26T14:26+0300
мировая экономика
венгрия
будапешт
брюссель
петер сийярто
виктор орбан
ес
санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84302/29/843022918_0:164:3057:1883_1920x0_80_0_0_efe7582e14cccf37b99031f07938bec1.jpg
БУДАПЕШТ, 26 янв - ПРАЙМ. Брюссель готов нарушить собственные правила, если в вопросе продления антироссийских санкций не будет консенсуса. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в эфире радио Kossuth.Он напомнил, что европейские правила четко требуют принимать решения о санкциях единогласно."Но уже появляются догадки: если не будет единогласия, то эти определенные правила будут трактоваться по-другому. Возникает вопрос: "Это у закона есть сила или у силы есть закон?". Говорят, что если не выйдет единогласно, то они "изнасилуют" европейские вопросы верховенства закона, европейскую демократию, и попытаются методом большинства найти решение вопросов внешней политики, которые вообще-то могут быть решены только единогласно", — сказал министр.Он добавил, что сегодня ЕС поощряет наглое поведение Киева и создание угрозы энергоснабжению стран Центральной Европы.Как заявлял венгерский премьер Виктор Орбан, общий ущерб страны от антироссийских санкции превысил 18 миллиардов евро. По этой причине Будапешт просит Евросоюз обдумать целесообразность дальнейшего продления санкций.
https://1prime.ru/20250125/siyyarto-854452273.html
венгрия
будапешт
брюссель
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84302/29/843022918_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_67f8d755ab007880cfba63924f568d75.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, венгрия, будапешт, брюссель, петер сийярто, виктор орбан, ес, санкции против рф
Мировая экономика, ВЕНГРИЯ, Будапешт, Брюссель, Петер Сийярто, Виктор Орбан, ЕС, санкции против РФ
14:19 26.01.2025 (обновлено: 14:26 26.01.2025)
 
В Венгрии предупредили о готовности ЕС нарушить закон для продления санкций

Сийярто: ЕС готов "изнасиловать" закон, если по продлению санкций не будет согласия

© Sputnik | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто
© Sputnik
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БУДАПЕШТ, 26 янв - ПРАЙМ. Брюссель готов нарушить собственные правила, если в вопросе продления антироссийских санкций не будет консенсуса. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в эфире радио Kossuth.
Он напомнил, что европейские правила четко требуют принимать решения о санкциях единогласно.
"Но уже появляются догадки: если не будет единогласия, то эти определенные правила будут трактоваться по-другому. Возникает вопрос: "Это у закона есть сила или у силы есть закон?". Говорят, что если не выйдет единогласно, то они "изнасилуют" европейские вопросы верховенства закона, европейскую демократию, и попытаются методом большинства найти решение вопросов внешней политики, которые вообще-то могут быть решены только единогласно", — сказал министр.
Он добавил, что сегодня ЕС поощряет наглое поведение Киева и создание угрозы энергоснабжению стран Центральной Европы.
Как заявлял венгерский премьер Виктор Орбан, общий ущерб страны от антироссийских санкции превысил 18 миллиардов евро. По этой причине Будапешт просит Евросоюз обдумать целесообразность дальнейшего продления санкций.
Петербургский международный газовый форум - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2025
"Агент Сороса". Сийярто резко ответил на угрозы Туска
Вчера, 20:20
 
Мировая экономикаВЕНГРИЯБудапештБрюссельПетер СийяртоВиктор ОрбанЕСсанкции против РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала