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В Венгрии предупредили о готовности ЕС нарушить закон для продления санкций
В Венгрии предупредили о готовности ЕС нарушить закон для продления санкций - 26.01.2025, ПРАЙМ
В Венгрии предупредили о готовности ЕС нарушить закон для продления санкций
Брюссель готов нарушить собственные правила, если в вопросе продления антироссийских санкций не будет консенсуса. Об этом заявил министр иностранных дел и... | 26.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-26T14:19+0300
2025-01-26T14:19+0300
2025-01-26T14:26+0300
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БУДАПЕШТ, 26 янв - ПРАЙМ. Брюссель готов нарушить собственные правила, если в вопросе продления антироссийских санкций не будет консенсуса. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в эфире радио Kossuth.Он напомнил, что европейские правила четко требуют принимать решения о санкциях единогласно."Но уже появляются догадки: если не будет единогласия, то эти определенные правила будут трактоваться по-другому. Возникает вопрос: "Это у закона есть сила или у силы есть закон?". Говорят, что если не выйдет единогласно, то они "изнасилуют" европейские вопросы верховенства закона, европейскую демократию, и попытаются методом большинства найти решение вопросов внешней политики, которые вообще-то могут быть решены только единогласно", — сказал министр.Он добавил, что сегодня ЕС поощряет наглое поведение Киева и создание угрозы энергоснабжению стран Центральной Европы.Как заявлял венгерский премьер Виктор Орбан, общий ущерб страны от антироссийских санкции превысил 18 миллиардов евро. По этой причине Будапешт просит Евросоюз обдумать целесообразность дальнейшего продления санкций.
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мировая экономика, венгрия, будапешт, брюссель, петер сийярто, виктор орбан, ес, санкции против рф
Мировая экономика, ВЕНГРИЯ, Будапешт, Брюссель, Петер Сийярто, Виктор Орбан, ЕС, санкции против РФ
В Венгрии предупредили о готовности ЕС нарушить закон для продления санкций
Сийярто: ЕС готов "изнасиловать" закон, если по продлению санкций не будет согласия
БУДАПЕШТ, 26 янв - ПРАЙМ. Брюссель готов нарушить собственные правила, если в вопросе продления антироссийских санкций не будет консенсуса. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в эфире радио Kossuth.
Он напомнил, что европейские правила четко требуют принимать решения о санкциях единогласно.
"Но уже появляются догадки: если не будет единогласия, то эти определенные правила будут трактоваться по-другому. Возникает вопрос: "Это у закона есть сила или у силы есть закон?". Говорят, что если не выйдет единогласно, то они "изнасилуют" европейские вопросы верховенства закона, европейскую демократию, и попытаются методом большинства найти решение вопросов внешней политики, которые вообще-то могут быть решены только единогласно", — сказал министр.
Он добавил, что сегодня ЕС поощряет наглое поведение Киева и создание угрозы энергоснабжению стран Центральной Европы.
Как заявлял венгерский премьер Виктор Орбан, общий ущерб страны от антироссийских санкции превысил 18 миллиардов евро. По этой причине Будапешт просит Евросоюз обдумать целесообразность дальнейшего продления санкций.
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