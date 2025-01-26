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Израиль обвинил ХАМАС в двойном нарушении соглашения о перемирии

Израиль обвинил ХАМАС в двойном нарушении соглашения о перемирии - 26.01.2025, ПРАЙМ

Израиль обвинил ХАМАС в двойном нарушении соглашения о перемирии

Израиль не позволит жителям сектора Газа вернуться на север анклава, так как движение ХАМАС нарушило условия соглашения о перемирии. Об этом сообщило Управление | 26.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-26T11:24+0300

2025-01-26T11:24+0300

2025-01-26T11:24+0300

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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 янв - ПРАЙМ. Израиль не позволит жителям сектора Газа вернуться на север анклава, так как движение ХАМАС нарушило условия соглашения о перемирии. Об этом сообщило Управление по работе с семьями похищенных при министерстве главы правительства Израиля."Во время реализации вчерашнего этапа ХАМАС совершило два нарушения соглашения: Арбель Йехуд до сих пор не освобождена, список текущего статуса заложников для первого этапа до сих пор не был предоставлен. В связи с этим было принято решение не разрешать передвижение жителей Газы на север сектора", — говорится в сообщении, которое распространил советник канцелярии израильского премьера Дмитрий Гендельман в своем Telegram-канале. Как подчеркнули в управлении, в Израиле ожидали, что палестинское движение будет создавать трудности и "применять психологические манипуляции" во время выполнения соглашения.Власти еврейского государства накануне попросили администрацию президента США Дональда Трампа с помощью посредников Египта и Катара заставить ХАМАС отпустить Арбель Йехуд, которую должны были освободить 25 января.В субботу ХАМАС освободило вторую группу заложников в рамках начавшейся неделю назад реализации соглашения с Израилем. В обмен на четырех израильских девушек-военнослужащих из тюрем отпустили 200 палестинских заключенных, в том числе с пожизненными сроками за терроризм.

https://1prime.ru/20250121/putin-854361342.html

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израиль, газа, тель-авив, хамас