https://1prime.ru/20250126/vybory-854457351.html
В Евросоюзе оценили уровень организации выборов в Белоруссии
В Евросоюзе оценили уровень организации выборов в Белоруссии - 26.01.2025, ПРАЙМ
В Евросоюзе оценили уровень организации выборов в Белоруссии
Президентские выборы в Белоруссии технически организованы на более высоком уровне, чем электоральные процессы во многих странах Европейского союза. Так оценил... | 26.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-26T15:46+0300
2025-01-26T15:46+0300
2025-01-26T15:46+0300
политика
белоруссия
голосование
оценка
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МИНСК, 26 янв - ПРАЙМ. Президентские выборы в Белоруссии технически организованы на более высоком уровне, чем электоральные процессы во многих странах Европейского союза. Так оценил белорусские выборы лидер Венгерской рабочей партии Дьюла Тюрмер, приехавший в Белоруссию как международный наблюдатель. При этом он обратил внимание и на граждан, которые приходят голосовать, и на жалобы в отношении чистоты электорального процесса: "Люди приходят в хорошем настроении. Мы встречались с наблюдателями от общественных организаций и других партий - никаких жалоб не было".Также венгерский политик заявил, что международные наблюдатели "с удовольствием отметили, что народ идет (на выборные участки - ред.), и явка достаточно высокая". "Больше всего поражает, что белорусские выборы - это не какой-то законодательный акт, это праздник", - заключил Тюрмер.
https://1prime.ru/20250126/election-854456362.html
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белоруссия, голосование, оценка
Политика, БЕЛОРУССИЯ, голосование, оценка
В Евросоюзе оценили уровень организации выборов в Белоруссии
Венгерский политик Тюрмер: выборы в Белоруссии организованы лучше, чем в ЕС
МИНСК, 26 янв - ПРАЙМ. Президентские выборы в Белоруссии технически организованы на более высоком уровне, чем электоральные процессы во многих странах Европейского союза. Так оценил белорусские выборы лидер Венгерской рабочей партии Дьюла Тюрмер, приехавший в Белоруссию как международный наблюдатель.
При этом он обратил внимание и на граждан, которые приходят голосовать, и на жалобы в отношении чистоты электорального процесса: "Люди приходят в хорошем настроении. Мы встречались с наблюдателями от общественных организаций и других партий - никаких жалоб не было".
Также венгерский политик заявил, что международные наблюдатели "с удовольствием отметили, что народ идет (на выборные участки - ред.), и явка достаточно высокая".
ЦИК Белоруссии объявил выборы президента состоявшимися
"Больше всего поражает, что белорусские выборы - это не какой-то законодательный акт, это праздник", - заключил Тюрмер.