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Каллас жестко поставили на место после ее выпада в адрес Лукашенко

Каллас жестко поставили на место после ее выпада в адрес Лукашенко - 26.01.2025, ПРАЙМ

Каллас жестко поставили на место после ее выпада в адрес Лукашенко

Украинская журналистка Диана Панченко привела в социальной сети X примеры нелегитимной власти в ряде стран Европы в ответ на негативное высказывание главы... | 26.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-26T19:10+0300

2025-01-26T19:10+0300

2025-01-26T19:25+0300

политика

белоруссия

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мнение

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МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Украинская журналистка Диана Панченко привела в социальной сети X примеры нелегитимной власти в ряде стран Европы в ответ на негативное высказывание главы евродипломатии Каи Каллас о президентских выборах в Белоруссии.Накануне глава дипломатии Евросоюза высказала сомнение в легитимность президента Белоруссии Александра Лукашенко, поставив ему в вину многолетнее нахождение на посту главы государства."А у Зеленского, отменившего выборы, есть легитимность? - риторически вопросила украинская журналиста. - Имеет ли легитимность Йоханнис (президент Румынии Клаус - прим. ред.), отменивший результаты выборов? Есть ли какая-либо легитимность у Зурабишвили (экс-президент Грузии Саломе - прим. ред.), отказавшейся признать выборы?"Несколько дней назад, в преддверии президентских выборов в Белоруссии, большинство евродепутатов проголосовало за принятие резолюции, содержащей призыв к государствам Евросоюза не признавать итоги выборов президента в Белоруссии.

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белоруссия, ес, мнение