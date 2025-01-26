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Каллас жестко поставили на место после ее выпада в адрес Лукашенко
Каллас жестко поставили на место после ее выпада в адрес Лукашенко - 26.01.2025, ПРАЙМ
Каллас жестко поставили на место после ее выпада в адрес Лукашенко
Украинская журналистка Диана Панченко привела в социальной сети X примеры нелегитимной власти в ряде стран Европы в ответ на негативное высказывание главы... | 26.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-26T19:10+0300
2025-01-26T19:10+0300
2025-01-26T19:25+0300
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МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Украинская журналистка Диана Панченко привела в социальной сети X примеры нелегитимной власти в ряде стран Европы в ответ на негативное высказывание главы евродипломатии Каи Каллас о президентских выборах в Белоруссии.Накануне глава дипломатии Евросоюза высказала сомнение в легитимность президента Белоруссии Александра Лукашенко, поставив ему в вину многолетнее нахождение на посту главы государства."А у Зеленского, отменившего выборы, есть легитимность? - риторически вопросила украинская журналиста. - Имеет ли легитимность Йоханнис (президент Румынии Клаус - прим. ред.), отменивший результаты выборов? Есть ли какая-либо легитимность у Зурабишвили (экс-президент Грузии Саломе - прим. ред.), отказавшейся признать выборы?"Несколько дней назад, в преддверии президентских выборов в Белоруссии, большинство евродепутатов проголосовало за принятие резолюции, содержащей призыв к государствам Евросоюза не признавать итоги выборов президента в Белоруссии.
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белоруссия, ес, мнение
Политика, БЕЛОРУССИЯ, ЕС, мнение
Каллас жестко поставили на место после ее выпада в адрес Лукашенко
Журналистка Панченко привела пример нелегитимности после слов Каллас о Лукашенко
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ.
Украинская журналистка Диана Панченко привела в социальной сети X
примеры нелегитимной власти в ряде стран Европы в ответ на негативное высказывание главы евродипломатии Каи Каллас о президентских выборах в Белоруссии.
Накануне глава дипломатии Евросоюза высказала сомнение в легитимность президента Белоруссии Александра Лукашенко, поставив ему в вину многолетнее нахождение на посту главы государства.
"А у Зеленского, отменившего выборы, есть легитимность? - риторически вопросила украинская журналиста. - Имеет ли легитимность Йоханнис (президент Румынии Клаус - прим. ред.), отменивший результаты выборов? Есть ли какая-либо легитимность у Зурабишвили (экс-президент Грузии Саломе - прим. ред.), отказавшейся признать выборы?"
ЦИК Белоруссии объявил выборы президента состоявшимися
Несколько дней назад, в преддверии президентских выборов в Белоруссии, большинство евродепутатов проголосовало за принятие резолюции, содержащей призыв к государствам Евросоюза не признавать итоги выборов президента в Белоруссии.