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Сенатор РФ сделала заявление о нарушениях на выборах в Белоруссии

Сенатор РФ сделала заявление о нарушениях на выборах в Белоруссии - 26.01.2025, ПРАЙМ

Сенатор РФ сделала заявление о нарушениях на выборах в Белоруссии

На президентских выборах в Белоруссии не было выявлено нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования. Об этом сообщила по телефону из Минска... | 26.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-26T21:06+0300

2025-01-26T21:06+0300

2025-01-26T21:06+0300

политика

голосование

белоруссия

нарушения

оценка

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МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. На президентских выборах в Белоруссии не было выявлено нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования. Об этом сообщила по телефону из Минска международный наблюдатель, сенатор РФ Наталия Косихина. Отметив, что на выборах, которые прошли с высокой явкой, были соблюдены все демократические нормы, она заявила, что "нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования или результаты", выявлено не было. "Все прошло честно, открыто и доступно" - подчеркнула Косихина.В президентских выборах в Белоруссии приняли участие пять кандидатов, в том числе действующий президент республики Александра Лукашенко.

https://1prime.ru/20250126/vybory-854457351.html

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голосование, белоруссия, нарушения, оценка