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Сенатор РФ сделала заявление о нарушениях на выборах в Белоруссии - 26.01.2025, ПРАЙМ
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Сенатор РФ сделала заявление о нарушениях на выборах в Белоруссии
Сенатор РФ сделала заявление о нарушениях на выборах в Белоруссии - 26.01.2025, ПРАЙМ
Сенатор РФ сделала заявление о нарушениях на выборах в Белоруссии
На президентских выборах в Белоруссии не было выявлено нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования. Об этом сообщила по телефону из Минска... | 26.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-26T21:06+0300
2025-01-26T21:06+0300
политика
голосование
белоруссия
нарушения
оценка
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МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. На президентских выборах в Белоруссии не было выявлено нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования. Об этом сообщила по телефону из Минска международный наблюдатель, сенатор РФ Наталия Косихина. Отметив, что на выборах, которые прошли с высокой явкой, были соблюдены все демократические нормы, она заявила, что "нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования или результаты", выявлено не было. "Все прошло честно, открыто и доступно" - подчеркнула Косихина.В президентских выборах в Белоруссии приняли участие пять кандидатов, в том числе действующий президент республики Александра Лукашенко.
https://1prime.ru/20250126/vybory-854457351.html
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голосование, белоруссия, нарушения, оценка
Политика, голосование, БЕЛОРУССИЯ, нарушения, оценка
21:06 26.01.2025
 
Сенатор РФ сделала заявление о нарушениях на выборах в Белоруссии

Сенатор РФ: на выборах в Белоруссии не было выявлено существенных нарушений

© РИА Новости" Флаг Белоруссии
 Флаг Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости
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МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. На президентских выборах в Белоруссии не было выявлено нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования. Об этом сообщила по телефону из Минска международный наблюдатель, сенатор РФ Наталия Косихина.
Отметив, что на выборах, которые прошли с высокой явкой, были соблюдены все демократические нормы, она заявила, что "нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования или результаты", выявлено не было.
"Все прошло честно, открыто и доступно" - подчеркнула Косихина.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2025
В Евросоюзе оценили уровень организации выборов в Белоруссии
15:46
В президентских выборах в Белоруссии приняли участие пять кандидатов, в том числе действующий президент республики Александра Лукашенко.
 
ПолитикаголосованиеБЕЛОРУССИЯнарушенияоценка
 
 
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