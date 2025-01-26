https://1prime.ru/20250126/vybory-854459008.html

Обнародованы данные exit poll по итогам выборов в Белоруссии

Обнародованы данные exit poll по итогам выборов в Белоруссии - 26.01.2025, ПРАЙМ

Обнародованы данные exit poll по итогам выборов в Белоруссии

Согласно данным exit poll, действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко получил 87,6% голосов на президентских выборах. Об этом в эфире ТВ-канала "Первый... | 26.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-26T21:21+0300

2025-01-26T21:21+0300

2025-01-26T21:24+0300

политика

белоруссия

голосование

экзитполл

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МИНСК, 26 янв – ПРАЙМ. Согласно данным exit poll, действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко получил 87,6% голосов на президентских выборах. Об этом в эфире ТВ-канала "Первый информационный" сообщил Павел Алексо, глава Белорусского комитета молодежных организаций, который проводил опрос.Второй результат, как свидетельствуют данные exit poll, у Сергея Сыранкова (2,7% голосов опрошенных избирателей), на третьем месте - Олег Гайдукевич (1,8%), на четвертом - Анна Канопацкая (1,6%) и на пятом - Александр Хижняк (1,2%). "По стране процент избирателей, получивших бюллетени для голосования, составил 85,7 процента", - заявил Карпенко на брифинге.Как заявил председатель ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко, итоговая явка на президентских выборах в республике составила 85,7% .

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белоруссия, голосование, экзитполл