https://1prime.ru/20250126/vybory-854459579.html
ЦИК Белоруссии сообщила, когда будут подведены окончательные итоги выборов
ЦИК Белоруссии сообщила, когда будут подведены окончательные итоги выборов - 26.01.2025, ПРАЙМ
ЦИК Белоруссии сообщила, когда будут подведены окончательные итоги выборов
Заседание по подведению итогов выборов президента в Белоруссии запланировано на 3 февраля, заявил в эфире ТВ-канала ОНТ председатель белорусской ЦИК Игорь... | 26.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-26T22:24+0300
2025-01-26T22:24+0300
2025-01-26T23:04+0300
политика
белоруссия
голосование
итоги
цик
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/27/841002748_0:0:3026:1702_1920x0_80_0_0_dc724f82d04d35396a9e06e3bf998ec4.jpg
МИНСК, 26 янв - ПРАЙМ. Заседание по подведению итогов выборов президента в Белоруссии запланировано на 3 февраля, заявил в эфире ТВ-канала ОНТ председатель белорусской ЦИК Игорь Карпенко.Согласно закону, ЦИК должна окончательно подвести итоги выборов в течение десяти дней, отметил Карпенко, добавив, что "это время необходимо" для получения первичных документов от территориальных избиркомов."Мы должны все проверить и провести заседание, на котором должны подвести окончательные итоги. Предварительно могу сообщить, что планируем провести заседание 3 февраля", - сказал Карпенко.
https://1prime.ru/20250126/vybory-854459008.html
белоруссия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/27/841002748_297:0:3026:2047_1920x0_80_0_0_732504d0ffe31e4974c430d7f53d301f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, голосование, итоги, цик
Политика, БЕЛОРУССИЯ, голосование, итоги, ЦИК
ЦИК Белоруссии сообщила, когда будут подведены окончательные итоги выборов
ЦИК Белоруссии запланировал заседание по подведению итогов выборов 3 февраля
МИНСК, 26 янв - ПРАЙМ. Заседание по подведению итогов выборов президента в Белоруссии запланировано на 3 февраля, заявил в эфире ТВ-канала ОНТ председатель белорусской ЦИК Игорь Карпенко.
Согласно закону, ЦИК должна окончательно подвести итоги выборов в течение десяти дней, отметил Карпенко, добавив, что "это время необходимо" для получения первичных документов от территориальных избиркомов.
Обнародованы данные exit poll по результатам выборов в Белоруссии
"Мы должны все проверить и провести заседание, на котором должны подвести окончательные итоги. Предварительно могу сообщить, что планируем провести заседание 3 февраля", - сказал Карпенко.