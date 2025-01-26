Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦИК Белоруссии сообщила, когда будут подведены окончательные итоги выборов - 26.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250126/vybory-854459579.html
ЦИК Белоруссии сообщила, когда будут подведены окончательные итоги выборов
ЦИК Белоруссии сообщила, когда будут подведены окончательные итоги выборов - 26.01.2025, ПРАЙМ
ЦИК Белоруссии сообщила, когда будут подведены окончательные итоги выборов
Заседание по подведению итогов выборов президента в Белоруссии запланировано на 3 февраля, заявил в эфире ТВ-канала ОНТ председатель белорусской ЦИК Игорь... | 26.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-26T22:24+0300
2025-01-26T23:04+0300
политика
белоруссия
голосование
итоги
цик
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/27/841002748_0:0:3026:1702_1920x0_80_0_0_dc724f82d04d35396a9e06e3bf998ec4.jpg
МИНСК, 26 янв - ПРАЙМ. Заседание по подведению итогов выборов президента в Белоруссии запланировано на 3 февраля, заявил в эфире ТВ-канала ОНТ председатель белорусской ЦИК Игорь Карпенко.Согласно закону, ЦИК должна окончательно подвести итоги выборов в течение десяти дней, отметил Карпенко, добавив, что "это время необходимо" для получения первичных документов от территориальных избиркомов."Мы должны все проверить и провести заседание, на котором должны подвести окончательные итоги. Предварительно могу сообщить, что планируем провести заседание 3 февраля", - сказал Карпенко.
https://1prime.ru/20250126/vybory-854459008.html
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/27/841002748_297:0:3026:2047_1920x0_80_0_0_732504d0ffe31e4974c430d7f53d301f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
белоруссия, голосование, итоги, цик
Политика, БЕЛОРУССИЯ, голосование, итоги, ЦИК
22:24 26.01.2025 (обновлено: 23:04 26.01.2025)
 
ЦИК Белоруссии сообщила, когда будут подведены окончательные итоги выборов

ЦИК Белоруссии запланировал заседание по подведению итогов выборов 3 февраля

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Белоруссии
Государственный флаг Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МИНСК, 26 янв - ПРАЙМ. Заседание по подведению итогов выборов президента в Белоруссии запланировано на 3 февраля, заявил в эфире ТВ-канала ОНТ председатель белорусской ЦИК Игорь Карпенко.
Согласно закону, ЦИК должна окончательно подвести итоги выборов в течение десяти дней, отметил Карпенко, добавив, что "это время необходимо" для получения первичных документов от территориальных избиркомов.
Белоруссия флаг - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2025
Обнародованы данные exit poll по результатам выборов в Белоруссии
21:21
"Мы должны все проверить и провести заседание, на котором должны подвести окончательные итоги. Предварительно могу сообщить, что планируем провести заседание 3 февраля", - сказал Карпенко.
 
ПолитикаБЕЛОРУССИЯголосованиеитогиЦИК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала