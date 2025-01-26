https://1prime.ru/20250126/vybory-854459579.html

ЦИК Белоруссии сообщила, когда будут подведены окончательные итоги выборов

ЦИК Белоруссии сообщила, когда будут подведены окончательные итоги выборов - 26.01.2025, ПРАЙМ

ЦИК Белоруссии сообщила, когда будут подведены окончательные итоги выборов

Заседание по подведению итогов выборов президента в Белоруссии запланировано на 3 февраля, заявил в эфире ТВ-канала ОНТ председатель белорусской ЦИК Игорь... | 26.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-26T22:24+0300

2025-01-26T22:24+0300

2025-01-26T23:04+0300

политика

белоруссия

голосование

итоги

цик

https://cdnn.1prime.ru/img/84100/27/841002748_0:0:3026:1702_1920x0_80_0_0_dc724f82d04d35396a9e06e3bf998ec4.jpg

МИНСК, 26 янв - ПРАЙМ. Заседание по подведению итогов выборов президента в Белоруссии запланировано на 3 февраля, заявил в эфире ТВ-канала ОНТ председатель белорусской ЦИК Игорь Карпенко.Согласно закону, ЦИК должна окончательно подвести итоги выборов в течение десяти дней, отметил Карпенко, добавив, что "это время необходимо" для получения первичных документов от территориальных избиркомов."Мы должны все проверить и провести заседание, на котором должны подвести окончательные итоги. Предварительно могу сообщить, что планируем провести заседание 3 февраля", - сказал Карпенко.

https://1prime.ru/20250126/vybory-854459008.html

белоруссия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

белоруссия, голосование, итоги, цик