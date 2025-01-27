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Российский рынок акций снизился почти на два процента
Российский рынок акций снизился почти на два процента - 27.01.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций снизился почти на два процента
Российский рынок акций за основную торговую сессию опустился на 1,92%, следует из данных Московской биржи. | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T19:01+0300
2025-01-27T19:01+0300
2025-01-27T19:01+0300
экономика
российский рынок акций
снижение
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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию опустился на 1,92%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 1,92%, до 2891,39 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,85%, до 990,48 пункта, долларовый РТС - на 0,78%, до 937,74 пункта.
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российский рынок акций, снижение
Экономика, российский рынок акций, снижение
Российский рынок акций снизился почти на два процента
Мосбиржа: российский рынок акций снизился за основную сессию на 1,92%
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию опустился на 1,92%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 1,92%, до 2891,39 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,85%, до 990,48 пункта, долларовый РТС - на 0,78%, до 937,74 пункта.
Российский рынок акций закрылся небольшим ростом