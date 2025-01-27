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Биржевые цены на кофе арабика достигли нового рекорда - 27.01.2025, ПРАЙМ
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Биржевые цены на кофе арабика достигли нового рекорда
Биржевые цены на кофе арабика достигли нового рекорда - 27.01.2025, ПРАЙМ
Биржевые цены на кофе арабика достигли нового рекорда
Биржевые цены на арабику в понедельник растут до нового рекорда, превышая отметку в 7,8 тысячи долларов за тонну, свидетельствуют данные торгов. | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T14:36+0300
2025-01-27T14:36+0300
экономика
кофе арабика
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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Биржевые цены на арабику в понедельник растут до нового рекорда, превышая отметку в 7,8 тысячи долларов за тонну, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.21 мск стоимость мартовского фьючерса на кофе арабика растёт на 0,5%, до 3,493 доллара за фунт. Ранее в ходе торгов показатель поднялся максимально до рекордных 3,5535 доллара за фунт, или почти 7 834 долларов за тонну. С начала года стоимость арабики выросла почти на 10% после в целом стабильной динамики декабря, а в ноябре цена подскочила сразу на 30%, превысив в том месяце отметку в 7 тысяч долларов за тонну. Суммарно стоимость кофе выросла в 2024 году в 1,7 раза. Цена мартовского фьючерса на кофе сорта робуста в то же время снижается в понедельник на 0,09%, до 5 539 долларов за тонну.
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кофе арабика
Экономика, кофе арабика
14:36 27.01.2025
 
Биржевые цены на кофе арабика достигли нового рекорда

Биржевые цены на кофе арабика превысили 7800 долларов за тонну

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПроизводство кофе на фабрике в Московской области
Производство кофе на фабрике в Московской области - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Биржевые цены на арабику в понедельник растут до нового рекорда, превышая отметку в 7,8 тысячи долларов за тонну, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.21 мск стоимость мартовского фьючерса на кофе арабика растёт на 0,5%, до 3,493 доллара за фунт. Ранее в ходе торгов показатель поднялся максимально до рекордных 3,5535 доллара за фунт, или почти 7 834 долларов за тонну.
С начала года стоимость арабики выросла почти на 10% после в целом стабильной динамики декабря, а в ноябре цена подскочила сразу на 30%, превысив в том месяце отметку в 7 тысяч долларов за тонну. Суммарно стоимость кофе выросла в 2024 году в 1,7 раза.
Цена мартовского фьючерса на кофе сорта робуста в то же время снижается в понедельник на 0,09%, до 5 539 долларов за тонну.
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