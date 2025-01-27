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Биржевая цена на бензин Аи-92 в России поднялась почти на три процента

Биржевая цена на бензин Аи-92 в России поднялась почти на три процента - 27.01.2025, ПРАЙМ

Биржевая цена на бензин Аи-92 в России поднялась почти на три процента

Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по территориальному индексу Европейской части России в понедельник | 27.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-27T14:32+0300

2025-01-27T14:32+0300

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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по территориальному индексу Европейской части России в понедельник подскочила на 2,79% - до 49 404 рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов. В первый торговый день недели продолжила расти и цена на марку Аи-95 - на 1,49%, до 51 484 рублей за тонну. При этом за прошлую неделю Аи-92 подешевел на 2,07%, Аи-95 - на 1,58%. Тонна летнего дизельного топлива подорожала в понедельник на 1,16%, до 56 894 рублей, зимнего - на 0,81%, до 60 883 рублей. Стоимость межсезонного сорта выросла на 0,95% - до 56 611 рублей за тонну. Мазут вырос в цене на 1,1%, до 32 193 рублей за тонну, авиакеросин - на 0,9%, до 82 891 рубля. В то же время стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГов) опустилась на 1,92% - до 19 405 рублей. Нефтяники в прошлом году нарастили почти на 6% отгрузки дизельного топлива на внутренний рынок, бензина - на 2%, сообщали в декабре РИА Новости в Минэнерго. А в конце года вице-премьер Александр Новак заявил, что в ближайшие несколько лет в РФ планируется ввод новых мощностей по выпуску бензина и рост производства позволит отказаться от таких нерыночных инструментов, как запреты на вывоз топлива за рубеж. Правительство РФ с декабря досрочно сняло временный запрет на экспорт бензина для предприятий, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом для непроизводителей эмбарго продлено до 31 января 2025 года. К ним относятся трейдеры, нефтебазы и компании с меньшей производственной мощностью. Запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в России с 1 марта 2024 года. В конце мая он был временно снят, а с августа возобновлен. Предполагалось, что эмбарго будет действовать до конца 2024 года.

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рф, аи-92, аи-95