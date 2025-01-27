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Цена бензина Аи-95 замедлила рост на заправках Москвы

Цена бензина Аи-95 замедлила рост на заправках Москвы - 27.01.2025, ПРАЙМ

Цена бензина Аи-95 замедлила рост на заправках Москвы

Средняя цена на бензин Аи-95 на АЗС Москвы за неделю с 20 по 27 января увеличились на 1 копейку, до 62,28 рубля за литр, замедлив темпы роста по сравнению с... | 27.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-27T14:43+0300

2025-01-27T14:43+0300

2025-01-27T14:43+0300

экономика

аи-95

аи-92

бензин

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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Средняя цена на бензин Аи-95 на АЗС Москвы за неделю с 20 по 27 января увеличились на 1 копейку, до 62,28 рубля за литр, замедлив темпы роста по сравнению с предшествовавшей неделей, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). Рост средней цены был обеспечен сетью АЗС "Татнефти". Неделей ранее марка Аи-95 подорожала на 8 копеек - до 62,27 рубля за литр. А литр бензина Аи-92 также умеренно подорожал за отчетный период: на 2 копейки, до 56,29 рубля. Цена же на Аи-100 выросла на 3 копейки, до 85,91 рубля за литр. Также средняя стоимость дизельного топлива выросла на 2 копейки - до 69,35 рубля за литр. Дизтопливо подорожало в двух сетях АЗС из семи, по которым произведен расчет. Больше всего цена выросла на заправках "Татнефти" - на 19 копеек за литр. Согласно данным Росстата, за прошлый год бензин в РФ подорожал в рознице в среднем на 11,13%. Данных относительно дизтоплива статистическое ведомство не указывало. Общая инфляция за этот период составила 9,52%. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в конце прошедшего года отмечала, что ситуация с ценообразованием находится под контролем службы и других ведомств. Вместе с тем на конец декабря в ФАС рассматривалось 11 антимонопольных дел, возбужденных по признакам незаконного роста стоимости бензина и дизтоплива на заправках как крупных нефтяных компаний, так и независимых. Как говорил в конце года вице-премьер РФ Александр Новак, российский топливный рынок полностью обеспечен бензином и дизтопливом, розничные цены по итогам 2024 года вырастут темпами не выше инфляции.

https://1prime.ru/20250127/benzin-854470903.html

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аи-95, аи-92, бензин