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Уровень безработицы во Франции вырос на рекордный за десять лет показатель

Уровень безработицы во Франции вырос на рекордный за десять лет показатель - 27.01.2025, ПРАЙМ

Уровень безработицы во Франции вырос на рекордный за десять лет показатель

Уровень безработицы во Франции вырос на 4% в последнем квартале 2024 года, что стало рекордом за прошедшие 10 лет, сообщило министерство труда республики. | 27.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-27T15:45+0300

2025-01-27T15:45+0300

2025-01-27T15:45+0300

экономика

франция

безработица

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ПАРИЖ, 27 янв – ПРАЙМ. Уровень безработицы во Франции вырос на 4% в последнем квартале 2024 года, что стало рекордом за прошедшие 10 лет, сообщило министерство труда республики. "В среднем в четвертом квартале 2024 года во Франции количество людей, зарегистрированных на бирже труда (France Travail) и обязанных искать работу, составляет 5 495 100 человек. В материковой Франции число ищущих работу категории А (не имеющих никакой постоянной занятости – ред.) выросло на 4,0% в этом квартале и на 3,7% в годовом исчислении", - сообщается в докладе на сайте ведомства. Отмечается, что это наиболее выраженный рост безработицы за последние 10 лет, за исключением периода пандемии коронавируса. При этом в материковой Франции рост безработицы среди молодых людей в возрасте до 25 лет достиг 8,5% за последний квартал. Согласно данным Национального института статистики Франции (Insee), на 2023 год средний уровень безработицы среди активного населения в стране достиг 7,4%. В октябре эксперты Института политических исследований Франции (Sciences Po) сообщили, что ожидают замедления роста экономики страны до 0,8% в 2025 году против 1,1% в этом году из-за политической нестабильности и бюджетного дефицита. По их оценке, уровень безработицы в 2025 году вырастет и составит 8%. Во Франции до сих пор не принят законопроект о бюджете на 2025 год. Представленный ранее отправленным в отставку премьер-министром Мишелем Барнье текст предполагал введение мер жесткой экономии ради сокращения бюджетного дефицита, который составит порядка 6% в 2024 году, а также сокращения госдолга, который превысил 3,3 триллиона евро и достиг 113,7% ВВП. Ради этого предлагалось сократить государственные расходы на 40 миллиардов евро в 2025 году. При этом еще 20 миллиардов планировалось получить в рамках повышения налогов для крупных компаний и богатого населения.

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франция, безработица