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Стоимость биткоина снижается более чем на шесть процентов
Стоимость биткоина снижается более чем на шесть процентов - 27.01.2025, ПРАЙМ
Стоимость биткоина снижается более чем на шесть процентов
Стоимость биткоина в понедельник снижается более чем на 6%, показатель находится ниже 100 тысяч долларов, в то время как аналитики оценивают решения... | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T10:40+0300
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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в понедельник снижается более чем на 6%, показатель находится ниже 100 тысяч долларов, в то время как аналитики оценивают решения администрации президента США Дональда Трампа относительно криптовалют, следует из данных торгов. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина опускается за сутки на 6%, до 98 611,34 доллара, в том числе на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance - до 98 622,76 доллара. Инвесторы оценивают решения правительства США относительно криптовалютной политики. Ранее Трамп подписал указ о создании рабочей группы по цифровым активам, куда вошли ключевые члены его администрации. "Несмотря на то, что рынок получил 90% того, что хотел от указов президента США, очевидно, что в основном это было учтено в цене", - цитирует агентство Блумберг главу отдела производных финансовых инструментов APAC FalconX Шона Мак-Налти (Sean McNulty).
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биткоин
Стоимость биткоина снижается более чем на шесть процентов
Стоимость биткоина в понедельник снижается более чем на 6%
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в понедельник снижается более чем на 6%, показатель находится ниже 100 тысяч долларов, в то время как аналитики оценивают решения администрации президента США Дональда Трампа относительно криптовалют, следует из данных торгов.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина опускается за сутки на 6%, до 98 611,34 доллара, в том числе на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance - до 98 622,76 доллара.
Инвесторы оценивают решения правительства США относительно криптовалютной политики. Ранее Трамп подписал указ о создании рабочей группы по цифровым активам, куда вошли ключевые члены его администрации.
"Несмотря на то, что рынок получил 90% того, что хотел от указов президента США, очевидно, что в основном это было учтено в цене", - цитирует агентство Блумберг главу отдела производных финансовых инструментов APAC FalconX Шона Мак-Налти (Sean McNulty).
Стоимость биткоина поднялась до рекордных 109 тысяч долларов