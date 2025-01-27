https://1prime.ru/20250127/bpla-854463692.html

Дешев и эффективен. Новый российский дрон стал революцией в мире БПЛА

Дешев и эффективен. Новый российский дрон стал революцией в мире БПЛА - 27.01.2025, ПРАЙМ

Дешев и эффективен. Новый российский дрон стал революцией в мире БПЛА

Маленькие российские компании, занимающиеся производством беспилотников, развиваются быстрыми темпами и создают инновационные продукты, передает издание Forbes. | 27.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-27T10:26+0300

2025-01-27T10:26+0300

2025-01-27T10:26+0300

вооружения

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/19/851763237_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_14a244754806f0c542d235dddddcb09c.jpg

МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Маленькие российские компании, занимающиеся производством беспилотников, развиваются быстрыми темпами и создают инновационные продукты, передает издание Forbes."Контролируемые государственным аппаратом отрасли развиваются медленно, высасывая максимальную прибыль, но небольшие российские компании с более дерзким подходом к делу могут прогрессировать с вызывающей опасения быстротой", - отмечается в материале.Согласно изданию, примером такой компании является конструкторское бюро "Око", которое разработало беспилотник "Привет-82". Беспилотник предназначен для поражения критически важных объектов инфраструктуры противника и имеет большую дальность поражения и более тяжелую боеголовку, чем другие беспилотные аппараты.Беспилотники стандартной российской разработки, такие как БПЛА "Ланцет", представляют значительную угрозу для вражеской артиллерии и ПВО. Однако у этих продуктов ограничены поставки и высокая стоимость, что создает преграды для их использования. В то же время, небольшие компании смогли создать более доступные и эффективные беспилотники, что помогает им быстро развиваться в этой индустрии."Привет-82" уникален тем, что запас дронов не доставляется на передовую, а хранится в тылу. Когда оператору на фронте понадобится дрон, беспилотник запускается из катапульты и автоматически летит в указанную область.Оператор получает доступ к системе с помощью PIN-кода и управляет дроном так же, как любым другим FPV. Во время полета дрон находится в "темном режиме", не излучая радиосигналы, что делает его очень сложным для отслеживания. Дроны могут наносить удары на глубине до 50 километров за линией фронта, но не так эффективны против движущихся целей. Улучшения включают упрощенный дисплей и режим скрытной атаки, который позволяет дрону бесшумно подкрасться к цели, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20250126/svo-854458022.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия