https://1prime.ru/20250127/britaniya-854461662.html

Британские военные намерены задерживать суда России у побережья Британии

Британские военные намерены задерживать суда России у побережья Британии - 27.01.2025, ПРАЙМ

Британские военные намерены задерживать суда России у побережья Британии

Британские военные готовы задерживать российские суда у побережья Британии, сообщает газета Express со ссылкой на источники. | 27.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-27T09:03+0300

2025-01-27T09:03+0300

2025-01-27T09:03+0300

россия

великобритания

https://cdnn.1prime.ru/img/84267/23/842672393_0:85:3339:1963_1920x0_80_0_0_908a18b6399f748c7608248eb6446ee3.jpg

МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Британские военные готовы задерживать российские суда у побережья Британии, сообщает газета Express со ссылкой на источники. Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили, выступая в палате общин британского парламента, заявил о направлении подводной лодки для слежки за российским океанографическим судном "Янтарь" в проливе Ла-Манш. Хили назвал исследовательское судно "Янтарь" "шпионским кораблем", который якобы используется для сбора разведданных и картирования критически важной подводной инфраструктуры Великобритании. Посольство РФ в Лондоне заявило, что обвинения России в якобы шпионаже в проливе Ла-Манш со стороны Великобритании являются вымышленным предлогом для наращивания ВМС и ВВС стран НАТО в регионах Балтийского и Северного морей. "Британские военные силы оперативного развертывания "готовы" высаживаться на российские суда у побережья и задерживать их, если есть доказательства того, что они повреждают подводные трубопроводы и кабели", - говорится в публикации. По словам источников, британская оперативная группа повышенной готовности готова задерживать любые суда, якобы совершающие подозрительные действия вблизи подводной инфраструктуры Великобритании. "Но, конечно, потребуется политическое решение на самом высоком уровне, и такие меры, вероятно, будут предприниматься с рассмотрением каждого случая по отдельности", - приводит издание слова одного из источников. Впрочем, отмечает газета, речь идет об ответных мерах при наихудшем развитии событий.

https://1prime.ru/20250126/uregulirovanie-854458735.html

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, великобритания