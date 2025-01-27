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Британские военные намерены задерживать суда России у побережья Британии - 27.01.2025, ПРАЙМ
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Британские военные намерены задерживать суда России у побережья Британии
Британские военные намерены задерживать суда России у побережья Британии - 27.01.2025, ПРАЙМ
Британские военные намерены задерживать суда России у побережья Британии
Британские военные готовы задерживать российские суда у побережья Британии, сообщает газета Express со ссылкой на источники. | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T09:03+0300
2025-01-27T09:03+0300
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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Британские военные готовы задерживать российские суда у побережья Британии, сообщает газета Express со ссылкой на источники. Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили, выступая в палате общин британского парламента, заявил о направлении подводной лодки для слежки за российским океанографическим судном "Янтарь" в проливе Ла-Манш. Хили назвал исследовательское судно "Янтарь" "шпионским кораблем", который якобы используется для сбора разведданных и картирования критически важной подводной инфраструктуры Великобритании. Посольство РФ в Лондоне заявило, что обвинения России в якобы шпионаже в проливе Ла-Манш со стороны Великобритании являются вымышленным предлогом для наращивания ВМС и ВВС стран НАТО в регионах Балтийского и Северного морей. "Британские военные силы оперативного развертывания "готовы" высаживаться на российские суда у побережья и задерживать их, если есть доказательства того, что они повреждают подводные трубопроводы и кабели", - говорится в публикации. По словам источников, британская оперативная группа повышенной готовности готова задерживать любые суда, якобы совершающие подозрительные действия вблизи подводной инфраструктуры Великобритании. "Но, конечно, потребуется политическое решение на самом высоком уровне, и такие меры, вероятно, будут предприниматься с рассмотрением каждого случая по отдельности", - приводит издание слова одного из источников. Впрочем, отмечает газета, речь идет об ответных мерах при наихудшем развитии событий.
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россия, великобритания
РОССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
09:03 27.01.2025
 
Британские военные намерены задерживать суда России у побережья Британии

Express: британские военные готовы задерживать суда России у побережья Британии

© РИА Новости . Василий Батанов | Перейти в медиабанкБольшой десантный корабль "Новочеркасск"
Большой десантный корабль Новочеркасск - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости . Василий Батанов
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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Британские военные готовы задерживать российские суда у побережья Британии, сообщает газета Express со ссылкой на источники.
Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили, выступая в палате общин британского парламента, заявил о направлении подводной лодки для слежки за российским океанографическим судном "Янтарь" в проливе Ла-Манш. Хили назвал исследовательское судно "Янтарь" "шпионским кораблем", который якобы используется для сбора разведданных и картирования критически важной подводной инфраструктуры Великобритании. Посольство РФ в Лондоне заявило, что обвинения России в якобы шпионаже в проливе Ла-Манш со стороны Великобритании являются вымышленным предлогом для наращивания ВМС и ВВС стран НАТО в регионах Балтийского и Северного морей.
"Британские военные силы оперативного развертывания "готовы" высаживаться на российские суда у побережья и задерживать их, если есть доказательства того, что они повреждают подводные трубопроводы и кабели", - говорится в публикации.
По словам источников, британская оперативная группа повышенной готовности готова задерживать любые суда, якобы совершающие подозрительные действия вблизи подводной инфраструктуры Великобритании.
"Но, конечно, потребуется политическое решение на самом высоком уровне, и такие меры, вероятно, будут предприниматься с рассмотрением каждого случая по отдельности", - приводит издание слова одного из источников.
Впрочем, отмечает газета, речь идет об ответных мерах при наихудшем развитии событий.
Статуя свободы - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2025
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