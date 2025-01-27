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Эксперт назвал ожидаемый объем дивидендов российских компаний в 2025 году
Эксперт назвал ожидаемый объем дивидендов российских компаний в 2025 году - 27.01.2025, ПРАЙМ
Эксперт назвал ожидаемый объем дивидендов российских компаний в 2025 году
Дивидендные выплаты российских компаний в 2025 году составят 5,8 триллиона рублей, значительная часть которых будет реинвестирована в акции и поддержит рост... | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T15:39+0300
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2025-01-27T15:39+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Дивидендные выплаты российских компаний в 2025 году составят 5,8 триллиона рублей, значительная часть которых будет реинвестирована в акции и поддержит рост рынка, рассказал журналистам директор аналитического департамента компании "Цифра брокер" Ованес Оганисян. "В целом мы ожидаем, что в этом году дивиденды будут щедрыми. Мы ожидаем, что общие дивидендные выплаты российских компаний в 2025 году составят 5,8 триллиона рублей. Значительная часть этих средств будет инвестирована на рынок, и здесь мы ожидаем, что у нас будет "топливо", чтобы цены акций продолжили рост", - сказал эксперт. В этой связи аналитики "Цифра брокер" ожидают роста индекса Мосбиржи в 2025 году до 5000 пунктов против текущих примерно 2900 пунктов (+72%). "Рост произойдет на фоне улучшений в геополитике и роста цен основных "голубых фишек", составляющих индекс Мосбиржи. В прогнозы заложено небольшое снижение цен на нефть, до уровней в области 70 долларов за баррель марки Brent (против текущих 77 долларов - ред.)", - считают эксперты. Что касается валютного курса, то на конец 2025 года в "Цифра брокер" ожидают доллар на уровне около 107 рублей, а юань – на отметке 14,7 рубля. "При этом в первые два квартала года рубль может укрепиться, а основное ослабление произойдет в конце 2025 года", - рассчитывают в компании.
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россия, дивиденды
Экономика, РОССИЯ, дивиденды
Эксперт назвал ожидаемый объем дивидендов российских компаний в 2025 году
Оганисян: дивидендные выплаты российских компаний составят 5,8 триллиона рублей
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Дивидендные выплаты российских компаний в 2025 году составят 5,8 триллиона рублей, значительная часть которых будет реинвестирована в акции и поддержит рост рынка, рассказал журналистам директор аналитического департамента компании "Цифра брокер" Ованес Оганисян.
"В целом мы ожидаем, что в этом году дивиденды будут щедрыми. Мы ожидаем, что общие дивидендные выплаты российских компаний в 2025 году составят 5,8 триллиона рублей. Значительная часть этих средств будет инвестирована на рынок, и здесь мы ожидаем, что у нас будет "топливо", чтобы цены акций продолжили рост", - сказал эксперт.
В этой связи аналитики "Цифра брокер" ожидают роста индекса Мосбиржи в 2025 году до 5000 пунктов против текущих примерно 2900 пунктов (+72%). "Рост произойдет на фоне улучшений в геополитике и роста цен основных "голубых фишек", составляющих индекс Мосбиржи. В прогнозы заложено небольшое снижение цен на нефть, до уровней в области 70 долларов за баррель марки Brent (против текущих 77 долларов - ред.)", - считают эксперты.
Что касается валютного курса, то на конец 2025 года в "Цифра брокер" ожидают доллар на уровне около 107 рублей, а юань – на отметке 14,7 рубля. "При этом в первые два квартала года рубль может укрепиться, а основное ослабление произойдет в конце 2025 года", - рассчитывают в компании.
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