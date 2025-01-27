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Эксперты рассказали о новой волне кибератак на российские компании
Эксперты рассказали о новой волне кибератак на российские компании - 27.01.2025, ПРАЙМ
Эксперты рассказали о новой волне кибератак на российские компании
Новая волна кибератак на российские компании ожидается в феврале: активность политически мотивированных злоумышленников активно возрастает в этом месяце,... | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T04:37+0300
2025-01-27T04:37+0300
2025-01-27T04:37+0300
технологии
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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Новая волна кибератак на российские компании ожидается в феврале: активность политически мотивированных злоумышленников активно возрастает в этом месяце, сообщили РИА Новости аналитики центра мониторинга и реагирования на кибератаки RED Security SOC (входит в группу МТС).
"Основную угрозу в киберпространстве для российских организаций по-прежнему представляют политически мотивированные злоумышленники, и их активность ежегодно возрастает в феврале и мае", - рассказали эксперты.
Так, в 2024 году ежемесячно в среднем насчитывалось порядка 10 тысяч DDoS-атак на российские компании, тогда как в последний месяц зимы показатель возрастал на 21%. А доля критичных инцидентов, способных привести к финансовому ущербу свыше 1 миллиона рублей, в феврале увеличивалась на 10%. Такая же тенденция прослеживалась и в 2023 году.
По данным аналитиков, ключевой целью хакеров в феврале 2024 года стала промышленность. Хотя эта отрасль несколько лет подряд входит в топ-3 самых атакуемых, именно в феврале количество кибератак на нее возросло на 64%. Около половины всех инцидентов в этом месяце фиксировалось в промышленном секторе.
Второй по популярности у злоумышленников целью стали средства массовой информации (СМИ). Отмечается, что обычно медиабизнес остается вне сферы интереса хакеров, однако в прошлом феврале 15% атак пришлось именно на эту отрасль. При этом в среднем в течение года доля атак на СМИ не превышала 5%, а совокупно по итогам 2024 года медиабизнес не вошел в топ-5 самых атакуемых сфер.
Также в феврале прошлого года отмечалось "необычно большое" число высококритичных атак на организации ритейла и электронной коммерции. Это указывает на то, что данной сферой заинтересовались наиболее высококвалифицированные злоумышленники, считают в организации.
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Технологии, РОССИЯ, МОСКВА, МТС
Эксперты рассказали о новой волне кибератак на российские компании
RED Security SOC: новая волна кибератак на российские компании ожидается в феврале
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Новая волна кибератак на российские компании ожидается в феврале: активность политически мотивированных злоумышленников активно возрастает в этом месяце, сообщили РИА Новости аналитики центра мониторинга и реагирования на кибератаки RED Security SOC (входит в группу МТС).
"Основную угрозу в киберпространстве для российских организаций по-прежнему представляют политически мотивированные злоумышленники, и их активность ежегодно возрастает в феврале и мае", - рассказали эксперты.
Так, в 2024 году ежемесячно в среднем насчитывалось порядка 10 тысяч DDoS-атак на российские компании, тогда как в последний месяц зимы показатель возрастал на 21%. А доля критичных инцидентов, способных привести к финансовому ущербу свыше 1 миллиона рублей, в феврале увеличивалась на 10%. Такая же тенденция прослеживалась и в 2023 году.
По данным аналитиков, ключевой целью хакеров в феврале 2024 года стала промышленность. Хотя эта отрасль несколько лет подряд входит в топ-3 самых атакуемых, именно в феврале количество кибератак на нее возросло на 64%. Около половины всех инцидентов в этом месяце фиксировалось в промышленном секторе.
Второй по популярности у злоумышленников целью стали средства массовой информации (СМИ). Отмечается, что обычно медиабизнес остается вне сферы интереса хакеров, однако в прошлом феврале 15% атак пришлось именно на эту отрасль. При этом в среднем в течение года доля атак на СМИ не превышала 5%, а совокупно по итогам 2024 года медиабизнес не вошел в топ-5 самых атакуемых сфер.
Также в феврале прошлого года отмечалось "необычно большое" число высококритичных атак на организации ритейла и электронной коммерции. Это указывает на то, что данной сферой заинтересовались наиболее высококвалифицированные злоумышленники, считают в организации.