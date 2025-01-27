https://1prime.ru/20250127/evrodeputat-854475622.html

В ЕП сочли абсурдным приглашение Украины на годовщину освобождения Аушвица

В ЕП сочли абсурдным приглашение Украины на годовщину освобождения Аушвица - 27.01.2025, ПРАЙМ

В ЕП сочли абсурдным приглашение Украины на годовщину освобождения Аушвица

Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани посчитал абсурдным приглашение Владимира Зеленского на мероприятия в честь 80-й годовщины освобождения... | 27.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-27T16:52+0300

2025-01-27T16:52+0300

2025-01-27T16:56+0300

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ПАРИЖ, 27 янв - ПРАЙМ. Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани посчитал абсурдным приглашение Владимира Зеленского на мероприятия в честь 80-й годовщины освобождения нацистского лагеря Освенцим (Аушвиц), в то время как на Украине прославляют националиста Степана Бандеру, при этом участие представителей России на мемориальных мероприятиях "тщательно запретили". Политик в своей публикации в социальной сети Х привел биографическую справку с указанием, что Бандера "официально признан героем Украины", несмотря на то, что "активно помогал Третьему Рейху в окончательном решении еврейского вопроса" и участвовал в Волынской резне. "Зеленский, который реабилитирует друзей Бандеры, будет приглашен на церемонии (в честь - ред.) освобождения Освенцима, в то время как участие русских будет тщательно запрещено. Без комментариев…" - написал он в Х.

https://1prime.ru/20250127/putin-854472955.html

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