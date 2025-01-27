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В ЕП сочли абсурдным приглашение Украины на годовщину освобождения Аушвица - 27.01.2025, ПРАЙМ
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В ЕП сочли абсурдным приглашение Украины на годовщину освобождения Аушвица
В ЕП сочли абсурдным приглашение Украины на годовщину освобождения Аушвица - 27.01.2025, ПРАЙМ
В ЕП сочли абсурдным приглашение Украины на годовщину освобождения Аушвица
Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани посчитал абсурдным приглашение Владимира Зеленского на мероприятия в честь 80-й годовщины освобождения... | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T16:52+0300
2025-01-27T16:56+0300
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ПАРИЖ, 27 янв - ПРАЙМ. Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани посчитал абсурдным приглашение Владимира Зеленского на мероприятия в честь 80-й годовщины освобождения нацистского лагеря Освенцим (Аушвиц), в то время как на Украине прославляют националиста Степана Бандеру, при этом участие представителей России на мемориальных мероприятиях "тщательно запретили". Политик в своей публикации в социальной сети Х привел биографическую справку с указанием, что Бандера "официально признан героем Украины", несмотря на то, что "активно помогал Третьему Рейху в окончательном решении еврейского вопроса" и участвовал в Волынской резне. "Зеленский, который реабилитирует друзей Бандеры, будет приглашен на церемонии (в честь - ред.) освобождения Освенцима, в то время как участие русских будет тщательно запрещено. Без комментариев…" - написал он в Х.
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россия, украина, еп
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, ЕП
16:52 27.01.2025 (обновлено: 16:56 27.01.2025)
 
В ЕП сочли абсурдным приглашение Украины на годовщину освобождения Аушвица

Евродепутат счел абсурдным приглашение Украины на годовщину освобождения Аушвица

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕвропарламент
Европарламент - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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ПАРИЖ, 27 янв - ПРАЙМ. Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани посчитал абсурдным приглашение Владимира Зеленского на мероприятия в честь 80-й годовщины освобождения нацистского лагеря Освенцим (Аушвиц), в то время как на Украине прославляют националиста Степана Бандеру, при этом участие представителей России на мемориальных мероприятиях "тщательно запретили".
Политик в своей публикации в социальной сети Х привел биографическую справку с указанием, что Бандера "официально признан героем Украины", несмотря на то, что "активно помогал Третьему Рейху в окончательном решении еврейского вопроса" и участвовал в Волынской резне.
"Зеленский, который реабилитирует друзей Бандеры, будет приглашен на церемонии (в честь - ред.) освобождения Освенцима, в то время как участие русских будет тщательно запрещено. Без комментариев…" - написал он в Х.
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