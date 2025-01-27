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Названы минусы сильного рубля для экономики

Названы минусы сильного рубля для экономики - 27.01.2025, ПРАЙМ

Названы минусы сильного рубля для экономики

Все привыкли, что крепкий рубль хорош и для экономики, и для граждан. На самом деле, сильная национальная валюта имеет недостатки. Об этом агентству "Прайм"... | 27.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-27T02:02+0300

2025-01-27T02:02+0300

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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Все привыкли, что крепкий рубль хорош и для экономики, и для граждан. На самом деле, сильная национальная валюта имеет недостатки. Об этом агентству "Прайм" рассказала эксперт аналитического центра университета "Синергия" Екатерина Федюкович.Например, существенное укрепление рубля невыгодно экспортерам: они получают меньше иностранной валюты за свою продукцию и меньше денег в рублях, уточнила она.Может появиться желание поднять цены на экспортируемые товары, но тогда будет потеряна конкурентоспособность.А вот для импортеров, по словам Федюкович, ситуация обратная. Ввозимые товары могут быть дешевле произведенных внутри страны.Так что в долгосрочной перспективе спрос на внутреннее производство будет снижаться, а значит, и объемы производства, и налоги, и зарплаты и т.д."То есть, при сильном рубле и непреодоленной зависимости от экспорта экономика начнет стагнировать. Но для этого рубль должен быть не просто сильным, но и укрепляться в течение продолжительного периода (5-7 лет)", - объясняет экономист.Если вспомнить 2022 год, то, благодаря жесткой монетарной политике, рубль был назван одной из самых перспективных валют. Но проблемы были у бюджета: каждый день он недополучал огромные суммы от экспорта.На сегодняшний день предпосылок для такого сценария нет, а укрепление рубля могло бы в текущей ситуации принести оздоровление экономике страны. Отчасти это произошло в ответ на инаугурацию Дональда Трампа."Но мы помним доллар по 35 рублей, потом по 60 и 80. И это было совсем недавно. По сравнению с этими цифрами нынешнее укрепление настолько незначительное, что не ведет к каким-либо проблемам. А если говорить о сильном рубле в долгую, то да, сильная национальная валюта имеет негативные стороны. Но их еще надо умудриться получить", - подытожила Федюкович.

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курсы валют, реальный эффективный курс рубля, курс доллара к рублю цб рф