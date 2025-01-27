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Fesco доставила первый рефконтейнер с продуктами питания из России в ОАЭ - 27.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250127/fesco-854464815.html
Fesco доставила первый рефконтейнер с продуктами питания из России в ОАЭ
Fesco доставила первый рефконтейнер с продуктами питания из России в ОАЭ - 27.01.2025, ПРАЙМ
Fesco доставила первый рефконтейнер с продуктами питания из России в ОАЭ
Транспортная группа Fesco доставила первый рефконтейнер с российскими продуктами питания из Москвы в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты), сообщили в компании. | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T10:45+0300
2025-01-27T10:45+0300
экономика
россия
fesco
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МОСКВА, 27 янв – ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco доставила первый рефконтейнер с российскими продуктами питания из Москвы в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты), сообщили в компании. "Транспортная группа Fesco осуществила интермодальную перевозку первого рефрижераторного контейнера с российскими продуктами питания из Москвы в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты). Организацией перевозки занималась дочерняя компания "Дальрефтранс", отвечающая в Fesco за транспортировку грузов, требующих соблюдения температурного режима. Заказчиком выступила одна из крупнейших российских розничных сетей супермаркетов", - говорится в сообщении. Партия весом 4 тонны была загружена в рефконтейнер на складе заказчика в Москве и затем отправлена автотранспортом в Новороссийск. Транзитное время груза в пути из Новороссийска в ОАЭ составило 28 дней. "В начале января мы отправили уже второй рефконтейнер в ОАЭ, доставляем партию косметики российского производства. На этом маршруте будут также востребованы перевозки замороженного мяса птицы и мясных полуфабрикатов. Работаем и над обратной загрузкой рефконтейнеров. Например, рассматриваем возможность отправки фиников в Россию", - отметил гендиректор "Дальрефтранса" Андрей Гречкин, чьи слова приводятся пресс-службой. Транспортная группа Fesco – одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "ФЕСКО Интегрированный Транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "ФЕСКО Транс". Компания управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке.
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россия, fesco
Экономика, РОССИЯ, FESCO
10:45 27.01.2025
 
Fesco доставила первый рефконтейнер с продуктами питания из России в ОАЭ

Группа Fesco доставила первый рефконтейнер с продуктами питания из России в ОАЭ

© Фото : Транспортная группа FESCOFESCO
FESCO - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2025
© Фото : Транспортная группа FESCO
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МОСКВА, 27 янв – ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco доставила первый рефконтейнер с российскими продуктами питания из Москвы в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты), сообщили в компании.
"Транспортная группа Fesco осуществила интермодальную перевозку первого рефрижераторного контейнера с российскими продуктами питания из Москвы в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты). Организацией перевозки занималась дочерняя компания "Дальрефтранс", отвечающая в Fesco за транспортировку грузов, требующих соблюдения температурного режима. Заказчиком выступила одна из крупнейших российских розничных сетей супермаркетов", - говорится в сообщении.
Партия весом 4 тонны была загружена в рефконтейнер на складе заказчика в Москве и затем отправлена автотранспортом в Новороссийск. Транзитное время груза в пути из Новороссийска в ОАЭ составило 28 дней.
"В начале января мы отправили уже второй рефконтейнер в ОАЭ, доставляем партию косметики российского производства. На этом маршруте будут также востребованы перевозки замороженного мяса птицы и мясных полуфабрикатов. Работаем и над обратной загрузкой рефконтейнеров. Например, рассматриваем возможность отправки фиников в Россию", - отметил гендиректор "Дальрефтранса" Андрей Гречкин, чьи слова приводятся пресс-службой.
Транспортная группа Fesco – одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "ФЕСКО Интегрированный Транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "ФЕСКО Транс". Компания управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке.
Fesco - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2025
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ЭкономикаРОССИЯFESCO
 
 
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