https://1prime.ru/20250127/fesco-854464815.html

Fesco доставила первый рефконтейнер с продуктами питания из России в ОАЭ

Fesco доставила первый рефконтейнер с продуктами питания из России в ОАЭ - 27.01.2025, ПРАЙМ

Fesco доставила первый рефконтейнер с продуктами питания из России в ОАЭ

Транспортная группа Fesco доставила первый рефконтейнер с российскими продуктами питания из Москвы в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты), сообщили в компании. | 27.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-27T10:45+0300

2025-01-27T10:45+0300

2025-01-27T10:45+0300

экономика

россия

fesco

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МОСКВА, 27 янв – ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco доставила первый рефконтейнер с российскими продуктами питания из Москвы в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты), сообщили в компании. "Транспортная группа Fesco осуществила интермодальную перевозку первого рефрижераторного контейнера с российскими продуктами питания из Москвы в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты). Организацией перевозки занималась дочерняя компания "Дальрефтранс", отвечающая в Fesco за транспортировку грузов, требующих соблюдения температурного режима. Заказчиком выступила одна из крупнейших российских розничных сетей супермаркетов", - говорится в сообщении. Партия весом 4 тонны была загружена в рефконтейнер на складе заказчика в Москве и затем отправлена автотранспортом в Новороссийск. Транзитное время груза в пути из Новороссийска в ОАЭ составило 28 дней. "В начале января мы отправили уже второй рефконтейнер в ОАЭ, доставляем партию косметики российского производства. На этом маршруте будут также востребованы перевозки замороженного мяса птицы и мясных полуфабрикатов. Работаем и над обратной загрузкой рефконтейнеров. Например, рассматриваем возможность отправки фиников в Россию", - отметил гендиректор "Дальрефтранса" Андрей Гречкин, чьи слова приводятся пресс-службой. Транспортная группа Fesco – одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "ФЕСКО Интегрированный Транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "ФЕСКО Транс". Компания управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке.

https://1prime.ru/20250121/fesco-854347106.html

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россия, fesco