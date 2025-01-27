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Приднестровье может получить газ к концу недели, заявил Красносельский

Приднестровье может получить газ к концу недели, заявил Красносельский - 27.01.2025, ПРАЙМ

Приднестровье может получить газ к концу недели, заявил Красносельский

Поставки газа в Приднестровье могут начаться уже к концу недели, если молдавские политики не будут препятствовать этому процессу. Об этом сообщил глава... | 27.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-27T14:50+0300

2025-01-27T14:50+0300

2025-01-27T14:50+0300

энергетика

пмр

газ

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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Поставки газа в Приднестровье могут начаться уже к концу недели, если молдавские политики не будут препятствовать этому процессу. Об этом сообщил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.По словам Красносельского, Приднестровье предпринимает все усилия для обеспечения поставок газа. В ближайшие дни ожидается принятие решений со стороны Молдовы."И если не будет никаких сопротивлений физических, имеется в виду со стороны тех или иных должностных лиц Молдовы, в организации поставки, то по большому счету в конце недели газ может дойти до Приднестровья", - подчеркнул глава республики.С 1 января Приднестровье и Молдавия остались без российского газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то ПМР оказалась в полной газовой блокаде. Молдавская ГРЭС, расположенная на территории непризнанной республики, перешла с газовой на угольную генерацию электроэнергии.

https://1prime.ru/20250124/pridnestrove-854423147.html

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пмр, газ