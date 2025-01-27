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Приднестровье может получить газ к концу недели, заявил Красносельский - 27.01.2025, ПРАЙМ
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Приднестровье может получить газ к концу недели, заявил Красносельский
Приднестровье может получить газ к концу недели, заявил Красносельский - 27.01.2025, ПРАЙМ
Приднестровье может получить газ к концу недели, заявил Красносельский
Поставки газа в Приднестровье могут начаться уже к концу недели, если молдавские политики не будут препятствовать этому процессу. Об этом сообщил глава... | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T14:50+0300
2025-01-27T14:50+0300
энергетика
пмр
газ
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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Поставки газа в Приднестровье могут начаться уже к концу недели, если молдавские политики не будут препятствовать этому процессу. Об этом сообщил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.По словам Красносельского, Приднестровье предпринимает все усилия для обеспечения поставок газа. В ближайшие дни ожидается принятие решений со стороны Молдовы."И если не будет никаких сопротивлений физических, имеется в виду со стороны тех или иных должностных лиц Молдовы, в организации поставки, то по большому счету в конце недели газ может дойти до Приднестровья", - подчеркнул глава республики.С 1 января Приднестровье и Молдавия остались без российского газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то ПМР оказалась в полной газовой блокаде. Молдавская ГРЭС, расположенная на территории непризнанной республики, перешла с газовой на угольную генерацию электроэнергии.
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пмр, газ
Энергетика, ПМР, Газ
14:50 27.01.2025
 
Приднестровье может получить газ к концу недели, заявил Красносельский

Красносельский: ПМР может получить газ к концу недели, если Молдавия не помешает

© РИА Новости . Артем Кулекин | Перейти в медиабанкСитуация с энергетикой в Приднестровье
Ситуация с энергетикой в Приднестровье - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости . Артем Кулекин
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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Поставки газа в Приднестровье могут начаться уже к концу недели, если молдавские политики не будут препятствовать этому процессу. Об этом сообщил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
По словам Красносельского, Приднестровье предпринимает все усилия для обеспечения поставок газа. В ближайшие дни ожидается принятие решений со стороны Молдовы.
"И если не будет никаких сопротивлений физических, имеется в виду со стороны тех или иных должностных лиц Молдовы, в организации поставки, то по большому счету в конце недели газ может дойти до Приднестровья", - подчеркнул глава республики.
С 1 января Приднестровье и Молдавия остались без российского газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то ПМР оказалась в полной газовой блокаде. Молдавская ГРЭС, расположенная на территории непризнанной республики, перешла с газовой на угольную генерацию электроэнергии.
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ЭнергетикаПМРГаз
 
 
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