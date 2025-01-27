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Кишинев выделит Приднестровью три миллиона кубометров газа

Кишинев выделит Приднестровью три миллиона кубометров газа - 27.01.2025, ПРАЙМ

Кишинев выделит Приднестровью три миллиона кубометров газа

Правительство Молдавии выделит Приднестровью 3 миллиона кубометров газа для разрешения энергетического кризиса. Об этом заявил премьер-министр Молдавии Дорин... | 27.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-27T16:40+0300

2025-01-27T16:40+0300

2025-01-27T16:40+0300

энергетика

молдавия

приднестровье

газ

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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Правительство Молдавии выделит Приднестровью 3 миллиона кубометров газа для разрешения энергетического кризиса. Об этом заявил премьер-министр Молдавии Дорин Речан."Сегодня мы утвердим поставку 3 миллионов кубометров газа для Приднестровья. Европейский Союз выделяет 30 миллионов евро в виде гранта для закупки газа и производства электроэнергии по выгодной цене", — заявил Речан в рамках брифинга в Кишиневе.Речан подчеркнул, что Европейский союз выделяет 30 миллионов евро как грант для закупки газа и производства электроэнергии по выгодной цене. Он подчеркнул, что разработан комплексный план для обеспечения энергетической устойчивости в ближайшие два года, который включает два основных направления.В связи с прекращением Украиной транзита российского газа в Европу и неуплатой долга перед "Газпромом", Молдова и Приднестровье остались без газового снабжения. Молдова получает энергоресурсы от европейских стран, что приводит к росту тарифов для населения, в то время как Приднестровье находится в полной газовой блокаде, что приводит к отключению отопления и горячей воды в многоквартирных домах при минусовой температуре на улице.

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молдавия

приднестровье

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молдавия, приднестровье, газ