https://1prime.ru/20250127/gaz-854475200.html
Кишинев выделит Приднестровью три миллиона кубометров газа
Кишинев выделит Приднестровью три миллиона кубометров газа - 27.01.2025, ПРАЙМ
Кишинев выделит Приднестровью три миллиона кубометров газа
Правительство Молдавии выделит Приднестровью 3 миллиона кубометров газа для разрешения энергетического кризиса. Об этом заявил премьер-министр Молдавии Дорин... | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T16:40+0300
2025-01-27T16:40+0300
2025-01-27T16:40+0300
энергетика
молдавия
приднестровье
газ
https://cdnn.1prime.ru/img/75902/06/759020644_0:34:640:394_1920x0_80_0_0_9a98ed6ea3cc510e0af4e57c6e658f43.jpg
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Правительство Молдавии выделит Приднестровью 3 миллиона кубометров газа для разрешения энергетического кризиса. Об этом заявил премьер-министр Молдавии Дорин Речан."Сегодня мы утвердим поставку 3 миллионов кубометров газа для Приднестровья. Европейский Союз выделяет 30 миллионов евро в виде гранта для закупки газа и производства электроэнергии по выгодной цене", — заявил Речан в рамках брифинга в Кишиневе.Речан подчеркнул, что Европейский союз выделяет 30 миллионов евро как грант для закупки газа и производства электроэнергии по выгодной цене. Он подчеркнул, что разработан комплексный план для обеспечения энергетической устойчивости в ближайшие два года, который включает два основных направления.В связи с прекращением Украиной транзита российского газа в Европу и неуплатой долга перед "Газпромом", Молдова и Приднестровье остались без газового снабжения. Молдова получает энергоресурсы от европейских стран, что приводит к росту тарифов для населения, в то время как Приднестровье находится в полной газовой блокаде, что приводит к отключению отопления и горячей воды в многоквартирных домах при минусовой температуре на улице.
https://1prime.ru/20250127/gaz-854471328.html
молдавия
приднестровье
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/75902/06/759020644_36:0:605:427_1920x0_80_0_0_f553d64d8317b5070771623574577b98.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, приднестровье, газ
Энергетика, МОЛДАВИЯ, ПРИДНЕСТРОВЬЕ, Газ
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Правительство Молдавии выделит Приднестровью 3 миллиона кубометров газа для разрешения энергетического кризиса. Об этом заявил премьер-министр Молдавии Дорин Речан.
"Сегодня мы утвердим поставку 3 миллионов кубометров газа для Приднестровья. Европейский Союз выделяет 30 миллионов евро в виде гранта для закупки газа и производства электроэнергии по выгодной цене", — заявил Речан в рамках брифинга в Кишиневе.
Речан подчеркнул, что Европейский союз выделяет 30 миллионов евро как грант для закупки газа и производства электроэнергии по выгодной цене. Он подчеркнул, что разработан комплексный план для обеспечения энергетической устойчивости в ближайшие два года, который включает два основных направления.
В связи с прекращением Украиной транзита российского газа в Европу и неуплатой долга перед "Газпромом", Молдова и Приднестровье остались без газового снабжения. Молдова получает энергоресурсы от европейских стран, что приводит к росту тарифов для населения, в то время как Приднестровье находится в полной газовой блокаде, что приводит к отключению отопления и горячей воды в многоквартирных домах при минусовой температуре на улице.
Приднестровье может получить газ к концу недели, заявил Красносельский