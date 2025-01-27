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Сийярто пригрозил Киеву жесткими мерами - 27.01.2025, ПРАЙМ
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Сийярто пригрозил Киеву жесткими мерами
Сийярто пригрозил Киеву жесткими мерами - 27.01.2025, ПРАЙМ
Сийярто пригрозил Киеву жесткими мерами
Если Венгрия увидит, что Украина тормозит с перезапуском транзита газа из России, то это скажется на голосовании Будапешта по евроинтеграции или финансовой... | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T17:25+0300
2025-01-27T17:27+0300
экономика
транзит газа через украину
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БУДАПЕШТ, 27 янв - ПРАЙМ. Если Венгрия увидит, что Украина тормозит с перезапуском транзита газа из России, то это скажется на голосовании Будапешта по евроинтеграции или финансовой поддержке Киева, возможностей повлиять на Украину еще будет много, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто. "Мы венгры, а не идиоты, и нельзя нас считать идиотами, или можно, но не стоит. Если мы увидим, что по перезапуску транзита газа начнут тянуть время, то у нас будет полно возможностей в ходе ряда последующих голосований и по евроинтеграции Украины, и по (продлению - ред.) санкций против физических лиц, и по финансовой поддержке Украины, чтобы нашим голосованием оказать необходимое давление", - сказал Сийярто венгерским журналистам после заседания глав МИД стран ЕС.Глава венгерского МИД также сообщил, что Еврокомиссия ведёт переговоры с Украиной о возобновлении транзита газа из России в Европу.
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транзит газа через украину
Экономика, транзит газа через Украину
17:25 27.01.2025 (обновлено: 17:27 27.01.2025)
 
Сийярто пригрозил Киеву жесткими мерами

МИД: если Киев будет тянуть с перезапуском транзита газа из РФ, Венгрия надавит

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПетербургский международный газовый форум
Петербургский международный газовый форум - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
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БУДАПЕШТ, 27 янв - ПРАЙМ. Если Венгрия увидит, что Украина тормозит с перезапуском транзита газа из России, то это скажется на голосовании Будапешта по евроинтеграции или финансовой поддержке Киева, возможностей повлиять на Украину еще будет много, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.
"Мы венгры, а не идиоты, и нельзя нас считать идиотами, или можно, но не стоит. Если мы увидим, что по перезапуску транзита газа начнут тянуть время, то у нас будет полно возможностей в ходе ряда последующих голосований и по евроинтеграции Украины, и по (продлению - ред.) санкций против физических лиц, и по финансовой поддержке Украины, чтобы нашим голосованием оказать необходимое давление", - сказал Сийярто венгерским журналистам после заседания глав МИД стран ЕС.
Здание парламента в Будапеште, Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2025
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Глава венгерского МИД также сообщил, что Еврокомиссия ведёт переговоры с Украиной о возобновлении транзита газа из России в Европу.
 
Экономикатранзит газа через Украину
 
 
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