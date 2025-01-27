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Сийярто пригрозил Киеву жесткими мерами

Сийярто пригрозил Киеву жесткими мерами - 27.01.2025, ПРАЙМ

Сийярто пригрозил Киеву жесткими мерами

Если Венгрия увидит, что Украина тормозит с перезапуском транзита газа из России, то это скажется на голосовании Будапешта по евроинтеграции или финансовой... | 27.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-27T17:25+0300

2025-01-27T17:25+0300

2025-01-27T17:27+0300

экономика

транзит газа через украину

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БУДАПЕШТ, 27 янв - ПРАЙМ. Если Венгрия увидит, что Украина тормозит с перезапуском транзита газа из России, то это скажется на голосовании Будапешта по евроинтеграции или финансовой поддержке Киева, возможностей повлиять на Украину еще будет много, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто. "Мы венгры, а не идиоты, и нельзя нас считать идиотами, или можно, но не стоит. Если мы увидим, что по перезапуску транзита газа начнут тянуть время, то у нас будет полно возможностей в ходе ряда последующих голосований и по евроинтеграции Украины, и по (продлению - ред.) санкций против физических лиц, и по финансовой поддержке Украины, чтобы нашим голосованием оказать необходимое давление", - сказал Сийярто венгерским журналистам после заседания глав МИД стран ЕС.Глава венгерского МИД также сообщил, что Еврокомиссия ведёт переговоры с Украиной о возобновлении транзита газа из России в Европу.

https://1prime.ru/20250125/garantii-854452530.html

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транзит газа через украину