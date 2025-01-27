https://1prime.ru/20250127/gaz-854477523.html
Каллас пообещала Молдавии дать денег на газ
Каллас пообещала Молдавии дать денег на газ - 27.01.2025, ПРАЙМ
Каллас пообещала Молдавии дать денег на газ
Евросоюз выделит Молдавии 30 миллионов евро для помощи в закупках газа на фоне энергокризиса, заявила в понедельник глава дипломатии ЕС Кая Каллас. | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T17:45+0300
2025-01-27T17:45+0300
2025-01-27T17:45+0300
экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/01/845788319_0:0:3026:1702_1920x0_80_0_0_43101cdc536bb6805a57422eed52b964.jpg
БРЮССЕЛЬ, 27 янв – ПРАЙМ. Евросоюз выделит Молдавии 30 миллионов евро для помощи в закупках газа на фоне энергокризиса, заявила в понедельник глава дипломатии ЕС Кая Каллас. "ЕС выделит Молдавии 30 миллионов евро для помощи в закупке и транспортировке газа для населения", - написала Каллас в сети X. Ранее в понедельник премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что правительство страны выделит 3 миллиона кубометров газа Приднестровью для решения энергетического кризиса. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
https://1prime.ru/20250126/vybory-854458442.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/01/845788319_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_53009b27f520bf8454cc3f435338dac0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Каллас пообещала Молдавии дать денег на газ
Каллас: Евросоюз выделит Молдавии помощь в 30 млн евро на закупку газа
БРЮССЕЛЬ, 27 янв – ПРАЙМ. Евросоюз выделит Молдавии 30 миллионов евро для помощи в закупках газа на фоне энергокризиса, заявила в понедельник глава дипломатии ЕС Кая Каллас.
"ЕС выделит Молдавии 30 миллионов евро для помощи в закупке и транспортировке газа для населения", - написала Каллас в сети X.
Ранее в понедельник премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что правительство страны выделит 3 миллиона кубометров газа Приднестровью для решения энергетического кризиса.
Каллас жестко поставили на место после ее выпада в адрес Лукашенко
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.