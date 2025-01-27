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Каллас пообещала Молдавии дать денег на газ - 27.01.2025, ПРАЙМ
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Каллас пообещала Молдавии дать денег на газ
Каллас пообещала Молдавии дать денег на газ - 27.01.2025, ПРАЙМ
Каллас пообещала Молдавии дать денег на газ
Евросоюз выделит Молдавии 30 миллионов евро для помощи в закупках газа на фоне энергокризиса, заявила в понедельник глава дипломатии ЕС Кая Каллас. | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T17:45+0300
2025-01-27T17:45+0300
экономика
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БРЮССЕЛЬ, 27 янв – ПРАЙМ. Евросоюз выделит Молдавии 30 миллионов евро для помощи в закупках газа на фоне энергокризиса, заявила в понедельник глава дипломатии ЕС Кая Каллас. "ЕС выделит Молдавии 30 миллионов евро для помощи в закупке и транспортировке газа для населения", - написала Каллас в сети X. Ранее в понедельник премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что правительство страны выделит 3 миллиона кубометров газа Приднестровью для решения энергетического кризиса. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
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Экономика
17:45 27.01.2025
 
Каллас пообещала Молдавии дать денег на газ

Каллас: Евросоюз выделит Молдавии помощь в 30 млн евро на закупку газа

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Эстонии Кая Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости . Стрингер
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БРЮССЕЛЬ, 27 янв – ПРАЙМ. Евросоюз выделит Молдавии 30 миллионов евро для помощи в закупках газа на фоне энергокризиса, заявила в понедельник глава дипломатии ЕС Кая Каллас.
"ЕС выделит Молдавии 30 миллионов евро для помощи в закупке и транспортировке газа для населения", - написала Каллас в сети X.
Ранее в понедельник премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что правительство страны выделит 3 миллиона кубометров газа Приднестровью для решения энергетического кризиса.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2025
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Вчера, 19:10
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
 
Экономика
 
 
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