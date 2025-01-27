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Каллас пообещала Молдавии дать денег на газ

Каллас пообещала Молдавии дать денег на газ - 27.01.2025, ПРАЙМ

Каллас пообещала Молдавии дать денег на газ

Евросоюз выделит Молдавии 30 миллионов евро для помощи в закупках газа на фоне энергокризиса, заявила в понедельник глава дипломатии ЕС Кая Каллас. | 27.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-27T17:45+0300

2025-01-27T17:45+0300

2025-01-27T17:45+0300

экономика

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БРЮССЕЛЬ, 27 янв – ПРАЙМ. Евросоюз выделит Молдавии 30 миллионов евро для помощи в закупках газа на фоне энергокризиса, заявила в понедельник глава дипломатии ЕС Кая Каллас. "ЕС выделит Молдавии 30 миллионов евро для помощи в закупке и транспортировке газа для населения", - написала Каллас в сети X. Ранее в понедельник премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что правительство страны выделит 3 миллиона кубометров газа Приднестровью для решения энергетического кризиса. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.

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