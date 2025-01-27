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В Европе снизились цены на газ

В Европе снизились цены на газ - 27.01.2025, ПРАЙМ

В Европе снизились цены на газ

Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов понедельника снизились на 4% – до 520 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 27.01.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов понедельника снизились на 4% – до 520 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Февральские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 530 долларов (-1,7%) за тысячу кубометров. Ценовой максимум составил 533,2 доллара (-1,1%), ценовой минимум – 518,4 доллара (-3,8%). Последние фьючерсы торговались по 519,9 доллара (-3,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 539 долларов за тысячу кубометров. "Цена на газ в Европе в понедельник снизилась до 520 долларов за тысячу кубометров. На прошлой неделе она обновила свой локальный пик выше $542. Из важных новостей сегодня стоит отметить намерение Еврокомиссии продолжить переговоры с Украиной о поставках природного газа в Европу. В процесс включат также Словакию и Венгрию", – прокомментировал РИА Новости динамику газовых котировок портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. Как отметил аналитик, предположительно, вопрос с ценами на газ, который можно закупить альтернативными способами, для ЕС стоит очень остро. "Пока ПГХ справляются с повышенным отбором топлива внутри сезона. Как дела будут обстоять дальше, зависит от переговорного процесса и, конечно, цен на газ", – сказал он, добавив, что сезонный фактор по-прежнему имеет значение для котировок. Заполненность европейских подземных хранилищах газа, как следует из данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), по состоянию на газовые сутки 25 января (закончились утром 26 января), составляет 56,1%. Это на 16,4 процентного пункта меньше, чем в тот же день годом ранее. В первом полугодии прошлого года газовые цены на европейском рынке были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов за тысячу кубометров, что соответствовало уровню мая-июня 2021 года – начала стремительного роста цен на газ в Европе. В третьем квартале они выросли примерно до 455 долларов, а в четвертом – уже почти до 480 долларов. Средняя же за год стоимость газовых фьючерсов снизилась на 16,3% – до 386,5 доллара. При этом в конце февраля прошлого года биржевая стоимость газа впервые почти за три года кратковременно опускалась ниже 250 долларов, а в конце ноября показатель впервые за год превысил 530 долларов.

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европа, газ, цены