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Globaltrans завершила оферту, выкупив около 14,23 процента ГДР - 27.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250127/globaltrans-854462701.html
Globaltrans завершила оферту, выкупив около 14,23 процента ГДР
Globaltrans завершила оферту, выкупив около 14,23 процента ГДР - 27.01.2025, ПРАЙМ
Globaltrans завершила оферту, выкупив около 14,23 процента ГДР
Один из крупнейших российских железнодорожных операторов Globaltrans и аффилированные компании его акционеров выкупили за два месяца у держателей глобальных... | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T09:42+0300
2025-01-27T09:42+0300
экономика
globaltrans
гдр
астана
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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Один из крупнейших российских железнодорожных операторов Globaltrans и аффилированные компании его акционеров выкупили за два месяца у держателей глобальных депозитарных расписок (ГДР), учитываемых в депозитарии биржи Астаны, 14,23% акционерного капитала, следует из сообщения компании. Совет директоров Globaltrans в ноябре 2024 года одобрил выкуп в интересах компании до 26,7 миллиона ГДР компании, права на которые учитываются в центральном депозитарии биржи Астаны, по цене 4,3 доллара за бумагу. Выкуп бумаг проводил SQIF Capital JSC, но за счет и в интересах Adaptive Capital Limited, прямой дочерней структуры компании. Срок был установлен до 20 декабря 2024 года, затем продлен до 24 января 2025 года. "Тендерное предложение распространялось на совокупное количество ГДР, которые соответствовали критериям выкупа, что составляет около 15% акционерного капитала компании… Покупатель акцептовал 100% от общего числа оферт, которые были поданы ему должным образом и в соответствии с тендерным предложением", - говорится в сообщении Globaltrans. Компания добавляет, что, насколько ей известно, вне рамок тендерного предложения аффилированные лица акционеров компании дополнительно приобрели ГДР Globaltrans в ходе внебиржевых сделок в период с 25 ноября 2024 года по 24 января 2025 года. "Совокупный объем ГДР, приобретенных в рамках тендерного предложения и в ходе внебиржевых сделок, оценивается в около 14,23% акционерного капитала компании. Это число не включает в себя дополнительные внебиржевые сделки, расчеты по которым, как ожидается, будут завершены в надлежащий срок", - пишет Globaltrans. ГДР, проданные в рамках оферт, были переданы покупателю для последующей поставки в Adaptive, а цена приобретения за эти ГДР - выплачена продавцам ГДР в соответствии с условиями тендерного предложения. Соответственно, все расчеты были завершены должным образом. "Учитывая, что тендерное предложение продлилось два месяца, покупатель, проконсультировавшись с Adaptive, не видит причин для дальнейшего продления тендерного предложения, и поэтому тендерное предложение завершено… Ни покупатель, ни компания в настоящее время не планируют проводить новые добровольные тендерные предложения в отношении ГДР", - отмечается в сообщении.
https://1prime.ru/20241125/globaltrans-853059872.html
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globaltrans, гдр, астана
Экономика, Globaltrans, ГДР, Астана
09:42 27.01.2025
 
Globaltrans завершила оферту, выкупив около 14,23 процента ГДР

Globaltrans выкупил у держателей ГДР в депозитарии биржи Астаны 14,23% капитала

© fotolia.com / Bacho FotoДокументы
Документы - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2025
© fotolia.com / Bacho Foto
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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Один из крупнейших российских железнодорожных операторов Globaltrans и аффилированные компании его акционеров выкупили за два месяца у держателей глобальных депозитарных расписок (ГДР), учитываемых в депозитарии биржи Астаны, 14,23% акционерного капитала, следует из сообщения компании.
Совет директоров Globaltrans в ноябре 2024 года одобрил выкуп в интересах компании до 26,7 миллиона ГДР компании, права на которые учитываются в центральном депозитарии биржи Астаны, по цене 4,3 доллара за бумагу. Выкуп бумаг проводил SQIF Capital JSC, но за счет и в интересах Adaptive Capital Limited, прямой дочерней структуры компании. Срок был установлен до 20 декабря 2024 года, затем продлен до 24 января 2025 года.
"Тендерное предложение распространялось на совокупное количество ГДР, которые соответствовали критериям выкупа, что составляет около 15% акционерного капитала компании… Покупатель акцептовал 100% от общего числа оферт, которые были поданы ему должным образом и в соответствии с тендерным предложением", - говорится в сообщении Globaltrans.
Компания добавляет, что, насколько ей известно, вне рамок тендерного предложения аффилированные лица акционеров компании дополнительно приобрели ГДР Globaltrans в ходе внебиржевых сделок в период с 25 ноября 2024 года по 24 января 2025 года.
"Совокупный объем ГДР, приобретенных в рамках тендерного предложения и в ходе внебиржевых сделок, оценивается в около 14,23% акционерного капитала компании. Это число не включает в себя дополнительные внебиржевые сделки, расчеты по которым, как ожидается, будут завершены в надлежащий срок", - пишет Globaltrans.
ГДР, проданные в рамках оферт, были переданы покупателю для последующей поставки в Adaptive, а цена приобретения за эти ГДР - выплачена продавцам ГДР в соответствии с условиями тендерного предложения. Соответственно, все расчеты были завершены должным образом.
"Учитывая, что тендерное предложение продлилось два месяца, покупатель, проконсультировавшись с Adaptive, не видит причин для дальнейшего продления тендерного предложения, и поэтому тендерное предложение завершено… Ни покупатель, ни компания в настоящее время не планируют проводить новые добровольные тендерные предложения в отношении ГДР", - отмечается в сообщении.
%Договор - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2024
Globaltrans планирует выкуп учитываемых в депозитарии биржи Астаны ГДР
25 ноября 2024, 10:42
 
ЭкономикаGlobaltransГДРАстана
 
 
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