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В Раде сообщили, как вырос долг Украины за 2024 год

В Раде сообщили, как вырос долг Украины за 2024 год - 27.01.2025, ПРАЙМ

В Раде сообщили, как вырос долг Украины за 2024 год

Госдолг Украины в прошлом году вырос в валютном эквиваленте на 14,3%, достигнув 166,1 миллиарда долларов, сообщил депутат Верховной рады Даниил Гетманцев. | 27.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-27T17:41+0300

2025-01-27T17:41+0300

2025-01-27T17:41+0300

экономика

госдолг украины

рост

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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Госдолг Украины в прошлом году вырос в валютном эквиваленте на 14,3%, достигнув 166,1 миллиарда долларов, сообщил депутат Верховной рады Даниил Гетманцев. "Государственный и гарантированный государством долг составил… в валютном эквиваленте 166,1 миллиарда долларов. За 2024 год государственный долг увеличился... в валютном эквиваленте на 14,3% - плюс 20,7 миллиарда долларов", - написал Гетманцев в своем Telegram-канале. По его словам, расходы на обслуживание государственного долга в 2024 году составили 8,8% расходов общего фонда госбюджета против 8,2% в 2023 году. "По итогам 2024 года соотношение государственного долга к ВВП составит около 90,4% ВВП против 84,4% в 2023 году", - добавил Гетманцев. Издание "Украинские новости" со ссылкой на данные минфина Украины в конце декабря сообщало, что госдолг страны в ноябре прошлого года увеличился на 2,8% до рекордных 159,74 миллиарда долларов. Международный валютный фонд (МВФ) 23 октября минувшего года опубликовал отчет, где прогнозировал резкий рост госдолга Украины: в 2024 году - до 95,6% ВВП, а в 2025 - до более 106% ВВП.

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госдолг украины, рост