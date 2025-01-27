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В Госдуме предложили запретить продажу украинских товаров на маркетплейсах

В Госдуме предложили запретить продажу украинских товаров на маркетплейсах - 27.01.2025, ПРАЙМ

В Госдуме предложили запретить продажу украинских товаров на маркетплейсах

Первый заместитель председателя контрольного комитета Госдумы, Дмитрий Гусев, обратился к президенту Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), Артему... | 27.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-27T09:15+0300

2025-01-27T09:15+0300

2025-01-27T09:15+0300

экономика

россия

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госдума

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МОСКВА, 27 янв – ПРАЙМ. Первый заместитель председателя контрольного комитета Госдумы, Дмитрий Гусев, обратился к президенту Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), Артему Соколову, с предложением разработать общую политику для маркетплейсов, чтобы запретить продажу украинских товаров, независимо от указанного места их производства.Гусев отметил, что украинские конфеты были обнаружены на таких популярных площадках, как Wildberries, Ozon и "Яндекс.Маркет", несмотря на запреты России и Роспотребнадзора."Как оказалось, в продаже сладости Кременчугской кондитерской фабрики, входящей в состав корпорации Roshen. В карточках товаров указано, что делают их в Казахстане. Однако на фото-отзывах черным по белому написано - Украина. Получается, вводят потребителей в заблуждение", - подчеркнул парламентарий.Он также выразил опасения, что вырученные средства от продажи конфет могут быть использованы для финансирования ВСУ, а также поднял вопрос о безопасности продукции, поскольку некоторые виды конфет подозреваются в содержании запрещенного токсичного вещества.

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россия, украина, бизнес, госдума