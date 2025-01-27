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В Госдуме предложили запретить продажу украинских товаров на маркетплейсах
В Госдуме предложили запретить продажу украинских товаров на маркетплейсах - 27.01.2025, ПРАЙМ
В Госдуме предложили запретить продажу украинских товаров на маркетплейсах
Первый заместитель председателя контрольного комитета Госдумы, Дмитрий Гусев, обратился к президенту Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), Артему... | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T09:15+0300
2025-01-27T09:15+0300
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МОСКВА, 27 янв – ПРАЙМ. Первый заместитель председателя контрольного комитета Госдумы, Дмитрий Гусев, обратился к президенту Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), Артему Соколову, с предложением разработать общую политику для маркетплейсов, чтобы запретить продажу украинских товаров, независимо от указанного места их производства.Гусев отметил, что украинские конфеты были обнаружены на таких популярных площадках, как Wildberries, Ozon и "Яндекс.Маркет", несмотря на запреты России и Роспотребнадзора."Как оказалось, в продаже сладости Кременчугской кондитерской фабрики, входящей в состав корпорации Roshen. В карточках товаров указано, что делают их в Казахстане. Однако на фото-отзывах черным по белому написано - Украина. Получается, вводят потребителей в заблуждение", - подчеркнул парламентарий.Он также выразил опасения, что вырученные средства от продажи конфет могут быть использованы для финансирования ВСУ, а также поднял вопрос о безопасности продукции, поскольку некоторые виды конфет подозреваются в содержании запрещенного токсичного вещества.
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россия, украина, бизнес, госдума
Экономика, РОССИЯ, УКРАИНА, Бизнес, Госдума
В Госдуме предложили запретить продажу украинских товаров на маркетплейсах
Депутат Гусев призвал остановить торговлю украинскими конфетами на маркетплейсах
МОСКВА, 27 янв – ПРАЙМ. Первый заместитель председателя контрольного комитета Госдумы, Дмитрий Гусев, обратился к президенту Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), Артему Соколову, с предложением разработать общую политику для маркетплейсов, чтобы запретить продажу украинских товаров, независимо от указанного места их производства.
Гусев отметил, что украинские конфеты были обнаружены на таких популярных площадках, как Wildberries, Ozon и "Яндекс.Маркет", несмотря на запреты России и Роспотребнадзора.
"Как оказалось, в продаже сладости Кременчугской кондитерской фабрики, входящей в состав корпорации Roshen. В карточках товаров указано, что делают их в Казахстане. Однако на фото-отзывах черным по белому написано - Украина. Получается, вводят потребителей в заблуждение", - подчеркнул парламентарий.
Он также выразил опасения, что вырученные средства от продажи конфет могут быть использованы для финансирования ВСУ, а также поднял вопрос о безопасности продукции, поскольку некоторые виды конфет подозреваются в содержании запрещенного токсичного вещества.
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