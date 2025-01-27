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Депутат Госдумы раскрыл, что слова Буданова* о ВСУ означают для Украины - 27.01.2025, ПРАЙМ
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Депутат Госдумы раскрыл, что слова Буданова* о ВСУ означают для Украины
Депутат Госдумы раскрыл, что слова Буданова* о ВСУ означают для Украины - 27.01.2025, ПРАЙМ
Депутат Госдумы раскрыл, что слова Буданова* о ВСУ означают для Украины
Заявление главы ГУР Кирилла Буданова о положении ВСУ свидетельствуют о существовании предпосылок для переворота на Украине. Об этом в беседе с изданием... | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T14:32+0300
2025-01-27T14:32+0300
политика
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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Заявление главы ГУР Кирилла Буданова о положении ВСУ свидетельствуют о существовании предпосылок для переворота на Украине. Об этом в беседе с изданием "Лента.ру" заявил депутат Алексей Чепа."Он, как человек, возглавляющий разведку, очень хорошо осведомлен о внутреннем состоянии Вооруженных сил Украины (ВСУ) и может предполагать разные варианты развития событий", — заметил парламентарий.Чепа также указал на неудачи на фронте и смещение командиров, которые могут вызвать попытку переворота.Вместе с тем, фактическое экономическое банкротство Украины, поражения на фронте и усталость партнеров от финансирования Киева все чаще ставят на повестку дня необходимость начать мирные переговоры. Владимир Зеленский заявил о возможности переговоров, при условии поддержки третьими странами.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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россия, украина, госдума
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Госдума
14:32 27.01.2025
 
Депутат Госдумы раскрыл, что слова Буданова* о ВСУ означают для Украины

Депутат Чепа: откровение Буданова о ВСУ говорит о риске переворота на Украине

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2025
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Заявление главы ГУР Кирилла Буданова о положении ВСУ свидетельствуют о существовании предпосылок для переворота на Украине. Об этом в беседе с изданием "Лента.ру" заявил депутат Алексей Чепа.
"Он, как человек, возглавляющий разведку, очень хорошо осведомлен о внутреннем состоянии Вооруженных сил Украины (ВСУ) и может предполагать разные варианты развития событий", — заметил парламентарий.
Чепа также указал на неудачи на фронте и смещение командиров, которые могут вызвать попытку переворота.
Вместе с тем, фактическое экономическое банкротство Украины, поражения на фронте и усталость партнеров от финансирования Киева все чаще ставят на повестку дня необходимость начать мирные переговоры. Владимир Зеленский заявил о возможности переговоров, при условии поддержки третьими странами.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2025
СМИ узнали о страшном прогнозе Буданова* по Украине
11:31
 
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