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Депутат Госдумы раскрыл, что слова Буданова* о ВСУ означают для Украины
Депутат Госдумы раскрыл, что слова Буданова* о ВСУ означают для Украины - 27.01.2025, ПРАЙМ
Депутат Госдумы раскрыл, что слова Буданова* о ВСУ означают для Украины
Заявление главы ГУР Кирилла Буданова о положении ВСУ свидетельствуют о существовании предпосылок для переворота на Украине. Об этом в беседе с изданием... | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T14:32+0300
2025-01-27T14:32+0300
2025-01-27T14:32+0300
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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Заявление главы ГУР Кирилла Буданова о положении ВСУ свидетельствуют о существовании предпосылок для переворота на Украине. Об этом в беседе с изданием "Лента.ру" заявил депутат Алексей Чепа."Он, как человек, возглавляющий разведку, очень хорошо осведомлен о внутреннем состоянии Вооруженных сил Украины (ВСУ) и может предполагать разные варианты развития событий", — заметил парламентарий.Чепа также указал на неудачи на фронте и смещение командиров, которые могут вызвать попытку переворота.Вместе с тем, фактическое экономическое банкротство Украины, поражения на фронте и усталость партнеров от финансирования Киева все чаще ставят на повестку дня необходимость начать мирные переговоры. Владимир Зеленский заявил о возможности переговоров, при условии поддержки третьими странами.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Госдума
Депутат Госдумы раскрыл, что слова Буданова* о ВСУ означают для Украины
Депутат Чепа: откровение Буданова о ВСУ говорит о риске переворота на Украине
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ.
Заявление главы ГУР Кирилла Буданова о положении ВСУ свидетельствуют о существовании предпосылок для переворота на Украине. Об этом в беседе с изданием "Лента.ру"
заявил депутат Алексей Чепа.
"Он, как человек, возглавляющий разведку, очень хорошо осведомлен о внутреннем состоянии Вооруженных сил Украины (ВСУ) и может предполагать разные варианты развития событий", — заметил парламентарий.
Чепа также указал на неудачи на фронте и смещение командиров, которые могут вызвать попытку переворота.
Вместе с тем, фактическое экономическое банкротство Украины, поражения на фронте и усталость партнеров от финансирования Киева все чаще ставят на повестку дня необходимость начать мирные переговоры. Владимир Зеленский заявил о возможности переговоров, при условии поддержки третьими странами.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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