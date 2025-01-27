https://1prime.ru/20250127/gosduma-854470778.html

Депутат Госдумы раскрыл, что слова Буданова* о ВСУ означают для Украины

Депутат Госдумы раскрыл, что слова Буданова* о ВСУ означают для Украины - 27.01.2025, ПРАЙМ

Депутат Госдумы раскрыл, что слова Буданова* о ВСУ означают для Украины

Заявление главы ГУР Кирилла Буданова о положении ВСУ свидетельствуют о существовании предпосылок для переворота на Украине. Об этом в беседе с изданием... | 27.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-27T14:32+0300

2025-01-27T14:32+0300

2025-01-27T14:32+0300

политика

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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Заявление главы ГУР Кирилла Буданова о положении ВСУ свидетельствуют о существовании предпосылок для переворота на Украине. Об этом в беседе с изданием "Лента.ру" заявил депутат Алексей Чепа."Он, как человек, возглавляющий разведку, очень хорошо осведомлен о внутреннем состоянии Вооруженных сил Украины (ВСУ) и может предполагать разные варианты развития событий", — заметил парламентарий.Чепа также указал на неудачи на фронте и смещение командиров, которые могут вызвать попытку переворота.Вместе с тем, фактическое экономическое банкротство Украины, поражения на фронте и усталость партнеров от финансирования Киева все чаще ставят на повестку дня необходимость начать мирные переговоры. Владимир Зеленский заявил о возможности переговоров, при условии поддержки третьими странами.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://1prime.ru/20250127/ukraina-854465779.html

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