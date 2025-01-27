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С пляжей Севастополя вывезли более 12 тонн загрязненного грунта
С пляжей Севастополя вывезли более 12 тонн загрязненного грунта - 27.01.2025, ПРАЙМ
С пляжей Севастополя вывезли более 12 тонн загрязненного грунта
Более 12 тонн грунта, загрязненного мазутом, собрали и вывезли в воскресенье с пляжей Севастополя. Об этом в своем канале в Telegram написал губернатор Михаил... | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T13:20+0300
2025-01-27T13:20+0300
2025-01-27T13:20+0300
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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Более 12 тонн грунта, загрязненного мазутом, собрали и вывезли в воскресенье с пляжей Севастополя. Об этом в своем канале в Telegram написал губернатор Михаил Развожаев."26 января вывезли 12,4 тонны загрязненного мазутом грунта", - отметил он.В понедельник спасатели и волонтеры работают в районе Балаклавы, где проводят инструктаж и предоставляют средства индивидуальной защиты. Девять птиц, пострадавших от загрязнения, находятся в государственной ветеринарной клинике.Крушение танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" произошло 15 декабря 2024 года в районе Керченского пролива. В результате инцидента в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Большинство загрязнений произошло на черноморском побережье Краснодарского края, где был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Первые локальные выбросы мазута были обнаружены 21 декабря около Керчи, а затем загрязнение распространилось до Севастополя.
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россия, севастополь, мазут
РОССИЯ, СЕВАСТОПОЛЬ, МАЗУТ
С пляжей Севастополя вывезли более 12 тонн загрязненного грунта
Развожаев: с пляжей Севастополя вывезли 12,4 тонны грунта с мазутом за сутки
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Более 12 тонн грунта, загрязненного мазутом, собрали и вывезли в воскресенье с пляжей Севастополя. Об этом в своем канале в Telegram написал губернатор Михаил Развожаев.
"26 января вывезли 12,4 тонны загрязненного мазутом грунта", - отметил он.
В понедельник спасатели и волонтеры работают в районе Балаклавы, где проводят инструктаж и предоставляют средства индивидуальной защиты. Девять птиц, пострадавших от загрязнения, находятся в государственной ветеринарной клинике.
Крушение танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" произошло 15 декабря 2024 года в районе Керченского пролива. В результате инцидента в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Большинство загрязнений произошло на черноморском побережье Краснодарского края, где был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Первые локальные выбросы мазута были обнаружены 21 декабря около Керчи, а затем загрязнение распространилось до Севастополя.
В Керченском проливе собрали более 168 тысяч тонн загрязненного грунта