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Паромная переправа Холмск – Ванино приостановит работу из-за циклона

Паромная переправа Холмск – Ванино приостановит работу из-за циклона - 27.01.2025, ПРАЙМ

Паромная переправа Холмск – Ванино приостановит работу из-за циклона

Паромная переправа Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) в понедельник приостановит работу из-за циклона в Татарском проливе, сообщает министерство... | 27.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-27T03:34+0300

2025-01-27T03:34+0300

2025-01-27T03:34+0300

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 янв – ПРАЙМ. Паромная переправа Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) в понедельник приостановит работу из-за циклона в Татарском проливе, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области. "В связи с подходом циклона, действие которого распространится по всему Татарскому проливу, в середине 27 января ожидается закрытие движения через паромную переправу Ванино — Холмск — Ванино", – говорится в сообщении регионального минтранса. Движение паромов из порта Ванино на Сахалин, по метеопрогнозу, может начаться в конце суток 31 января. Суда будут пережидать непогоду на материковой стороне. По информации сахалинского управления Росгидромета, вечером в понедельник начнется ухудшение погоды на юге Сахалина, а утром и днем во вторник и среду в южных районах острова и в Южно-Сахалинске ожидается сильная метель с видимостью 500 метров, возможны сходы снежных лавин.

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