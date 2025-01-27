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Паромная переправа Холмск – Ванино приостановит работу из-за циклона
Паромная переправа Холмск – Ванино приостановит работу из-за циклона - 27.01.2025, ПРАЙМ
Паромная переправа Холмск – Ванино приостановит работу из-за циклона
Паромная переправа Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) в понедельник приостановит работу из-за циклона в Татарском проливе, сообщает министерство... | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T03:34+0300
2025-01-27T03:34+0300
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 янв – ПРАЙМ. Паромная переправа Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) в понедельник приостановит работу из-за циклона в Татарском проливе, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области.
"В связи с подходом циклона, действие которого распространится по всему Татарскому проливу, в середине 27 января ожидается закрытие движения через паромную переправу Ванино — Холмск — Ванино", – говорится в сообщении регионального минтранса.
Движение паромов из порта Ванино на Сахалин, по метеопрогнозу, может начаться в конце суток 31 января. Суда будут пережидать непогоду на материковой стороне.
По информации сахалинского управления Росгидромета, вечером в понедельник начнется ухудшение погоды на юге Сахалина, а утром и днем во вторник и среду в южных районах острова и в Южно-Сахалинске ожидается сильная метель с видимостью 500 метров, возможны сходы снежных лавин.
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Бизнес, РОССИЯ, Сахалин, Южно-Сахалинск, Татарский пролив, порт Ванино
Паромная переправа Холмск – Ванино приостановит работу из-за циклона
Паромная переправа Холмск – Ванино приостановит работу из-за циклона в Татарском проливе
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 янв – ПРАЙМ. Паромная переправа Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) в понедельник приостановит работу из-за циклона в Татарском проливе, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области.
"В связи с подходом циклона, действие которого распространится по всему Татарскому проливу, в середине 27 января ожидается закрытие движения через паромную переправу Ванино — Холмск — Ванино", – говорится в сообщении регионального минтранса.
Движение паромов из порта Ванино на Сахалин, по метеопрогнозу, может начаться в конце суток 31 января. Суда будут пережидать непогоду на материковой стороне.
По информации сахалинского управления Росгидромета, вечером в понедельник начнется ухудшение погоды на юге Сахалина, а утром и днем во вторник и среду в южных районах острова и в Южно-Сахалинске ожидается сильная метель с видимостью 500 метров, возможны сходы снежных лавин.