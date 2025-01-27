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Китайский конкурент ChatGPT ограничил регистрацию зарубежных пользователей

Китайский конкурент ChatGPT ограничил регистрацию зарубежных пользователей - 27.01.2025, ПРАЙМ

Китайский конкурент ChatGPT ограничил регистрацию зарубежных пользователей

Китайское приложение DeepSeek, конкурент чат-бота ChatGPT от OpenAI, ограничило регистрацию для пользователей за пределами Китая, следует из данных на сайте... | 27.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-27T19:04+0300

2025-01-27T19:04+0300

2025-01-27T19:07+0300

экономика

китай

deepseek

регистрация

ограничения

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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Китайское приложение DeepSeek, конкурент чат-бота ChatGPT от OpenAI, ограничило регистрацию для пользователей за пределами Китая, следует из данных на сайте DeepSeek. "В настоящее время поддерживается только регистрация с номера мобильного телефона материкового Китая", - говорится на странице сайта компании для отслеживания сбоев в работе ИИ-ассистента. Основанная в Китае компания DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта, которая, как указано на ее сайте, не уступает ChatGPT. После этого приложение возглавило рейтинги мобильных приложений в ряде стран. Так, в магазине Apple - App Store - ассистент DeepSeek занял первое место в США, Великобритании, ОАЭ, Японии, Южной Корее и Китае, обойдя ChatGPT, который оказался там вторым или третьим, а в КНР не попал в топ-5. Это вызвало масштабные распродажи в технологическом секторе в понедельник. Так, например, бумаги Nvidia падают в цене почти на 13%.

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китай

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китай, deepseek, регистрация, ограничения