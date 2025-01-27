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В ОКБ зафиксировали сокращение объема льготной ипотеки в России

В ОКБ зафиксировали сокращение объема льготной ипотеки в России - 27.01.2025, ПРАЙМ

В ОКБ зафиксировали сокращение объема льготной ипотеки в России

Объем выдач льготной ипотеки в прошедшем году снизился на 28% по сравнению с 2023 годом - до 3,5 триллиона рублей, сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ). | 27.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-27T15:02+0300

2025-01-27T15:02+0300

2025-01-27T15:02+0300

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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Объем выдач льготной ипотеки в прошедшем году снизился на 28% по сравнению с 2023 годом - до 3,5 триллиона рублей, сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ)."Всего по итогам 2024 года было оформлено 647,23 тысячи льготных жилищных кредитов на 3,47 триллиона рублей. На их долю пришлось 56% от общего количества и 70% от общего объема выданных ипотечных ссуд. По сравнению с итогами 2023 года количество выдач ипотек с господдержкой сократилось на 32%, объем – на 28%", - говорится в пресс-релизе ОКБ.Самые высокие за год темпы льготного ипотечного кредитования в количественном и в денежном эквиваленте зафиксированы в июне - 131,16 тысячи кредитов на 690,08 миллиарда рублей. Наименьшее количество ссуд на жилье по госпрограммам было выдано в ноябре - 32,12 тысячи кредитов на 182,37 миллиарда рублей. Также, согласно данным ОКБ, наименьший объем выдач был зафиксирован в январе - 34,24 тысячи кредитов на 178,65 миллиарда рублей.При этом за декабрь банки выдали 37,96 тысячи ипотечных кредитов с господдержкой на 202,4 миллиарда рублей. На долю льготной ипотеки пришлось 62% от общего количества и 78% от общего объема выдач кредитов на покупку жилья. В годовом отношении количество и объем выдач сократились на 68%. В декабре 2023 года было выдано 118,41 тысячи льготных ипотечных кредитов на 635,88 миллиарда рублей. Их доля составила 63% от общего количества и 74% от общего объема всех ипотечных кредитов.Отмечается, что средний размер льготного ипотечного кредита в декабре составил 5,33 миллиона рублей, что на 1% ниже, чем в декабре 2023 года, когда он был равен 5,37 миллиона рублей. Средний срок кредитования составил 25 лет и пять месяцев. В декабре 2023 года средний срок по таким кредитам был на три месяца короче.Самые крупные льготные ипотечные кредиты выдавали в декабре жителям Москвы – в среднем 8,18 миллиона рублей, Московской области – 7,17 миллиона, Санкт-Петербурга – 6,53 миллиона рублей. Самый длительный средний срок ипотечного кредитования по госпрограммам зафиксирован в декабре в Северной Осетии – 28 лет и три месяца, а самый короткий – в Еврейской АО – 20 лет и два месяца. В Москве, Рязанской, Томской областях и Татарстане льготную ипотеку выдавали в среднем на 26 лет.

https://1prime.ru/20250122/ipoteka-854370907.html

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россия, ипотека, финансы, банки