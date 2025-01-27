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Эксперт спрогнозировала долю льготной ипотеки в 2025 году - 27.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250127/ipoteka-854474955.html
Эксперт спрогнозировала долю льготной ипотеки в 2025 году
Эксперт спрогнозировала долю льготной ипотеки в 2025 году - 27.01.2025, ПРАЙМ
Эксперт спрогнозировала долю льготной ипотеки в 2025 году
Доля льготной ипотеки от общих выдач составит 90% и более в 2025 году, а объем выдач по всем ипотечным программам - примерно 3,8-4 триллиона рублей, сообщили... | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T16:31+0300
2025-01-27T16:31+0300
экономика
россия
льготная ипотека
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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Доля льготной ипотеки от общих выдач составит 90% и более в 2025 году, а объем выдач по всем ипотечным программам - примерно 3,8-4 триллиона рублей, сообщили РИА Новости в Национальной рейтинговой службе (НРА). "Предпосылок для повышения спроса на ипотеку в 2025 году в настоящее время нет. По нашим оценкам, объем выдач в 2025 году будет в районе 3,8-4 триллиона рублей, по-прежнему, основным фактором, влияющим на него, останется величина ключевой ставки. Мы полагаем, что в течение следующих 12 месяцев доля "льготной" ипотеки в выдачах будет составлять 90% и более, кроме того, будут пользоваться спросом программы рассрочек", - сказала директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Наталия Богомолова. Согласно мнению старшего директора рейтингового агентства АКРА Ирины Носовой, льготные программы в 2025 году будут по-прежнему доминировать в выдачах ввиду того, что ставка по рыночной ипотеке неподъёмна для большинства заёмщиков. Снижение объёма выдачи льготной ипотеки в четвертом квартале 2024 года могло быть обусловлено тем, что действие семейной ипотеки продлено до 2030 года и "нет необходимости спешить", и также тем, что темпы роста стоимости жилья существенно замедлились, а ставки по вкладам активно росли. Директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин считает, что именно от объема выделяемых лимитов будет зависеть динамика выдачи как "кредитов по льготным программам, так и ипотеки в целом".
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россия, льготная ипотека
Экономика, РОССИЯ, льготная ипотека
16:31 27.01.2025
 
Эксперт спрогнозировала долю льготной ипотеки в 2025 году

Эксперт Богомолова: доля льготной ипотеки от общих выдач составит 90% и более

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента
Знак процента - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Доля льготной ипотеки от общих выдач составит 90% и более в 2025 году, а объем выдач по всем ипотечным программам - примерно 3,8-4 триллиона рублей, сообщили РИА Новости в Национальной рейтинговой службе (НРА).
"Предпосылок для повышения спроса на ипотеку в 2025 году в настоящее время нет. По нашим оценкам, объем выдач в 2025 году будет в районе 3,8-4 триллиона рублей, по-прежнему, основным фактором, влияющим на него, останется величина ключевой ставки. Мы полагаем, что в течение следующих 12 месяцев доля "льготной" ипотеки в выдачах будет составлять 90% и более, кроме того, будут пользоваться спросом программы рассрочек", - сказала директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Наталия Богомолова.
Согласно мнению старшего директора рейтингового агентства АКРА Ирины Носовой, льготные программы в 2025 году будут по-прежнему доминировать в выдачах ввиду того, что ставка по рыночной ипотеке неподъёмна для большинства заёмщиков. Снижение объёма выдачи льготной ипотеки в четвертом квартале 2024 года могло быть обусловлено тем, что действие семейной ипотеки продлено до 2030 года и "нет необходимости спешить", и также тем, что темпы роста стоимости жилья существенно замедлились, а ставки по вкладам активно росли.
Директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин считает, что именно от объема выделяемых лимитов будет зависеть динамика выдачи как "кредитов по льготным программам, так и ипотеки в целом".
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