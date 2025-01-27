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Кабмин принял документ об индексации свыше 40 соцвыплат - 27.01.2025, ПРАЙМ
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Кабмин принял документ об индексации свыше 40 соцвыплат
Кабмин принял документ об индексации свыше 40 соцвыплат - 27.01.2025, ПРАЙМ
Кабмин принял документ об индексации свыше 40 соцвыплат
Правительство приняло документ, согласно которому с 1 февраля размер свыше 40 различных соцвыплат, пособий и компенсаций увеличится на 9,5%, сообщил глава... | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T10:34+0300
2025-01-27T10:34+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Правительство приняло документ, согласно которому с 1 февраля размер свыше 40 различных соцвыплат, пособий и компенсаций увеличится на 9,5%, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин. "Подписано постановление правительства, согласно которому с 1 февраля на 9,5% будут проиндексированы свыше 40 различных социальных выплат и пособий. Среди них те, что полагаются людям с инвалидностью, всех трёх групп – ветеранам Великой Отечественной войны, боевых действий, Героям России, Героям труда и другим", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
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россия
Экономика, РОССИЯ
10:34 27.01.2025
 
Кабмин принял документ об индексации свыше 40 соцвыплат

Кабмин принял документ об индексации свыше 40 соцвыплат на 9,5%

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Правительство приняло документ, согласно которому с 1 февраля размер свыше 40 различных соцвыплат, пособий и компенсаций увеличится на 9,5%, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин.
"Подписано постановление правительства, согласно которому с 1 февраля на 9,5% будут проиндексированы свыше 40 различных социальных выплат и пособий. Среди них те, что полагаются людям с инвалидностью, всех трёх групп – ветеранам Великой Отечественной войны, боевых действий, Героям России, Героям труда и другим", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
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