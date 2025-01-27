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Кабмин принял документ об индексации свыше 40 соцвыплат

Кабмин принял документ об индексации свыше 40 соцвыплат - 27.01.2025, ПРАЙМ

Кабмин принял документ об индексации свыше 40 соцвыплат

Правительство приняло документ, согласно которому с 1 февраля размер свыше 40 различных соцвыплат, пособий и компенсаций увеличится на 9,5%, сообщил глава... | 27.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-27T10:34+0300

2025-01-27T10:34+0300

2025-01-27T10:34+0300

экономика

россия

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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Правительство приняло документ, согласно которому с 1 февраля размер свыше 40 различных соцвыплат, пособий и компенсаций увеличится на 9,5%, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин. "Подписано постановление правительства, согласно которому с 1 февраля на 9,5% будут проиндексированы свыше 40 различных социальных выплат и пособий. Среди них те, что полагаются людям с инвалидностью, всех трёх групп – ветеранам Великой Отечественной войны, боевых действий, Героям России, Героям труда и другим", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

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