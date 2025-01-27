Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кабмин расширил механизм эскроу-счетов на возведение домов с маткапиталом - 27.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250127/kabmin-854465389.html
Кабмин расширил механизм эскроу-счетов на возведение домов с маткапиталом
Кабмин расширил механизм эскроу-счетов на возведение домов с маткапиталом - 27.01.2025, ПРАЙМ
Кабмин расширил механизм эскроу-счетов на возведение домов с маткапиталом
Правительство распространило механизм эскроу-счетов на строительство частных домов с привлечением материнского капитала, сообщил премьер-министр РФ Михаил... | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T11:13+0300
2025-01-27T11:13+0300
экономика
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83921/31/839213149_0:32:3529:2017_1920x0_80_0_0_492fafbb80841e0a716515733b0f8c65.jpg
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Правительство распространило механизм эскроу-счетов на строительство частных домов с привлечением материнского капитала, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "В прошлом году президент подписал закон, который с марта текущего года включает в систему эскроу-счетов индивидуальное жилищное строительство. Теперь правительство приняло решение распространить его действие на возведение частных домов с привлечением маткапитала, что позволит также защитить средства людей, поскольку оплату застройщик получит лишь после завершения всех предусмотренных работ. Это еще одна очень важная гарантия для семей при создании планов на будущее", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83921/31/839213149_398:0:3129:2048_1920x0_80_0_0_608f8567f6ba8a1b29c0ca9966eaf5bf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия
Экономика, РОССИЯ
11:13 27.01.2025
 
Кабмин расширил механизм эскроу-счетов на возведение домов с маткапиталом

Кабмин расширил действие эскроу-счетов на возведение домов с маткапиталом

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДома Правительства РФ
Дома Правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Правительство распространило механизм эскроу-счетов на строительство частных домов с привлечением материнского капитала, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"В прошлом году президент подписал закон, который с марта текущего года включает в систему эскроу-счетов индивидуальное жилищное строительство. Теперь правительство приняло решение распространить его действие на возведение частных домов с привлечением маткапитала, что позволит также защитить средства людей, поскольку оплату застройщик получит лишь после завершения всех предусмотренных работ. Это еще одна очень важная гарантия для семей при создании планов на будущее", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
 
ЭкономикаРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала