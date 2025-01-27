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Кабмин расширил механизм эскроу-счетов на возведение домов с маткапиталом

Кабмин расширил механизм эскроу-счетов на возведение домов с маткапиталом - 27.01.2025, ПРАЙМ

Кабмин расширил механизм эскроу-счетов на возведение домов с маткапиталом

Правительство распространило механизм эскроу-счетов на строительство частных домов с привлечением материнского капитала, сообщил премьер-министр РФ Михаил... | 27.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-27T11:13+0300

2025-01-27T11:13+0300

2025-01-27T11:13+0300

экономика

россия

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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Правительство распространило механизм эскроу-счетов на строительство частных домов с привлечением материнского капитала, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "В прошлом году президент подписал закон, который с марта текущего года включает в систему эскроу-счетов индивидуальное жилищное строительство. Теперь правительство приняло решение распространить его действие на возведение частных домов с привлечением маткапитала, что позволит также защитить средства людей, поскольку оплату застройщик получит лишь после завершения всех предусмотренных работ. Это еще одна очень важная гарантия для семей при создании планов на будущее", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

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