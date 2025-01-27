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В США удивились словам Каллас о России
В США удивились словам Каллас о России - 27.01.2025, ПРАЙМ
В США удивились словам Каллас о России
Экс-разведчик США Скотт Риттер выразил недоумение по поводу слов главы евродипломатии Каи Каллас к ЕС из-за России после повреждения кабеля в Балтийском море... | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T16:27+0300
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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Экс-разведчик США Скотт Риттер выразил недоумение по поводу слов главы евродипломатии Каи Каллас к ЕС из-за России после повреждения кабеля в Балтийском море. Об этом он написал в социальной сети Х."Я почти уверен, что ваши же люди вам сказали, что Россия не имеет никакого отношения к подобным инцидентам", — отметил он.Ранее Каллас призвала Европу отреагировать на "усиленную российскую кампанию" в свете гибридных угроз.СМИ сообщали, что подводный волоконно-оптический кабель между Латвией и Швецией был поврежден, предположительно вследствие внешнего воздействия. Это уже не первый случай повреждения подводной инфраструктуры в Балтийском море за последние несколько месяцев. В ноябре были повреждены телекоммуникационный кабель между Финляндией и Германией, а также кабель связи между Швецией и Литвой.СМИ отмечали, что несмотря на дискуссии, причастность России к инцидентам не выявлена.
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россия, сша, ес, каллас
Политика, РОССИЯ, США, ЕС, Каллас
В США удивились словам Каллас о России
Экс-разведчик Риттер раскритиковал обращение Каллас к Европе из-за России
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ.
Экс-разведчик США Скотт Риттер выразил недоумение по поводу слов главы евродипломатии Каи Каллас к ЕС из-за России после повреждения кабеля в Балтийском море. Об этом он написал
в социальной сети Х.
"Я почти уверен, что ваши же люди вам сказали, что Россия не имеет никакого отношения к подобным инцидентам", — отметил он.
Ранее Каллас призвала Европу отреагировать на "усиленную российскую кампанию" в свете гибридных угроз.
СМИ сообщали, что подводный волоконно-оптический кабель между Латвией и Швецией был поврежден, предположительно вследствие внешнего воздействия. Это уже не первый случай повреждения подводной инфраструктуры в Балтийском море за последние несколько месяцев. В ноябре были повреждены телекоммуникационный кабель между Финляндией и Германией, а также кабель связи между Швецией и Литвой.
СМИ отмечали, что несмотря на дискуссии, причастность России к инцидентам не выявлена.
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