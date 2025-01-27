https://1prime.ru/20250127/kallas-854474826.html

В США удивились словам Каллас о России

В США удивились словам Каллас о России - 27.01.2025, ПРАЙМ

В США удивились словам Каллас о России

Экс-разведчик США Скотт Риттер выразил недоумение по поводу слов главы евродипломатии Каи Каллас к ЕС из-за России после повреждения кабеля в Балтийском море... | 27.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-27T16:27+0300

2025-01-27T16:27+0300

2025-01-27T16:27+0300

политика

россия

сша

ес

каллас

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/01/845788319_0:0:3026:1702_1920x0_80_0_0_43101cdc536bb6805a57422eed52b964.jpg

МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Экс-разведчик США Скотт Риттер выразил недоумение по поводу слов главы евродипломатии Каи Каллас к ЕС из-за России после повреждения кабеля в Балтийском море. Об этом он написал в социальной сети Х."Я почти уверен, что ваши же люди вам сказали, что Россия не имеет никакого отношения к подобным инцидентам", — отметил он.Ранее Каллас призвала Европу отреагировать на "усиленную российскую кампанию" в свете гибридных угроз.СМИ сообщали, что подводный волоконно-оптический кабель между Латвией и Швецией был поврежден, предположительно вследствие внешнего воздействия. Это уже не первый случай повреждения подводной инфраструктуры в Балтийском море за последние несколько месяцев. В ноябре были повреждены телекоммуникационный кабель между Финляндией и Германией, а также кабель связи между Швецией и Литвой.СМИ отмечали, что несмотря на дискуссии, причастность России к инцидентам не выявлена.

https://1prime.ru/20250126/vybory-854458442.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, ес, каллас