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ХАМАС передало список заложников первого этапа, пишут СМИ - 27.01.2025, ПРАЙМ
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ХАМАС передало список заложников первого этапа, пишут СМИ
ХАМАС передало список заложников первого этапа, пишут СМИ - 27.01.2025, ПРАЙМ
ХАМАС передало список заложников первого этапа, пишут СМИ
Палестинское движение ХАМАС передало Израилю через посредников список выживших заложников, из которого следует, что живы 25 человек из 33, которых... | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T15:17+0300
2025-01-27T15:17+0300
политика
израиль
газа
хамас
общество
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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Палестинское движение ХАМАС передало Израилю через посредников список выживших заложников, из которого следует, что живы 25 человек из 33, которых предполагается освободить в рамках первого этапа сделки, передает агентство Reuters со ссылкой на члена движения. "ХАМАС передало посредникам список, который показывает, что еще живы 25 израильских заложников из 33, которых планируется освободить", - говорится в сообщении агентства. В ночь на понедельник канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху сообщала, что Израиль получил от палестинского движения ХАМАС список живых и погибших заложников, которых должны вернуть из сектора Газа в рамках первого этапа сделки о перемирии. На первом этапе предполагается освобождение 33 израильских заложников, семь из которых уже вернулись живыми.
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израиль, газа, хамас, общество
Политика, ИЗРАИЛЬ, Газа, ХАМАС, Общество
15:17 27.01.2025
 
ХАМАС передало список заложников первого этапа, пишут СМИ

Reuters: ХАМАС передало список заложников 1-го этапа

© Стрингер | Перейти в медиабанкМарш родственников заложников ХАМАС с требованием освободить пленных
Марш родственников заложников ХАМАС с требованием освободить пленных
Марш родственников заложников ХАМАС с требованием освободить пленных
© Стрингер
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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Палестинское движение ХАМАС передало Израилю через посредников список выживших заложников, из которого следует, что живы 25 человек из 33, которых предполагается освободить в рамках первого этапа сделки, передает агентство Reuters со ссылкой на члена движения.
"ХАМАС передало посредникам список, который показывает, что еще живы 25 израильских заложников из 33, которых планируется освободить", - говорится в сообщении агентства.
В ночь на понедельник канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху сообщала, что Израиль получил от палестинского движения ХАМАС список живых и погибших заложников, которых должны вернуть из сектора Газа в рамках первого этапа сделки о перемирии.
На первом этапе предполагается освобождение 33 израильских заложников, семь из которых уже вернулись живыми.
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ПолитикаИЗРАИЛЬГазаХАМАСОбщество
 
 
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