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В Белоруссии рассказали о контактах Минска с США и Украиной
В Белоруссии рассказали о контактах Минска с США и Украиной - 27.01.2025, ПРАЙМ
В Белоруссии рассказали о контактах Минска с США и Украиной
Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт рассказала о продолжающихся контактах Минска с Вашингтоном и Киевом. | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T20:23+0300
2025-01-27T20:23+0300
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МИНСК, 27 янв – ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт рассказала о продолжающихся контактах Минска с Вашингтоном и Киевом."Хоть небольшие, но контакты поддерживаем, по линии отдельных служб. И в России об этом знают", - заявила Эйсмонт. Вместе с тем она отметила, что Белоруссия поддерживает контакты не только с Соединенными Штатами, но "даже и с Украинной", благодаря чему, по ее словам, осуществляются "обмены военнопленными и телами погибших военнослужащих".
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Политика, БЕЛОРУССИЯ, контакты, США
В Белоруссии рассказали о контактах Минска с США и Украиной
Эйсмонт: Минск контактирует по линии отдельных служб с США, и в Москве это знают
МИНСК, 27 янв – ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт рассказала о продолжающихся контактах Минска с Вашингтоном и Киевом.
"Хоть небольшие, но контакты поддерживаем, по линии отдельных служб. И в России об этом знают", - заявила Эйсмонт.
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Вместе с тем она отметила, что Белоруссия поддерживает контакты не только с Соединенными Штатами, но "даже и с Украинной", благодаря чему, по ее словам, осуществляются "обмены военнопленными и телами погибших военнослужащих".