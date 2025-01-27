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В Белоруссии рассказали о контактах Минска с США и Украиной

В Белоруссии рассказали о контактах Минска с США и Украиной - 27.01.2025, ПРАЙМ

В Белоруссии рассказали о контактах Минска с США и Украиной

Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт рассказала о продолжающихся контактах Минска с Вашингтоном и Киевом. | 27.01.2025, ПРАЙМ

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МИНСК, 27 янв – ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт рассказала о продолжающихся контактах Минска с Вашингтоном и Киевом."Хоть небольшие, но контакты поддерживаем, по линии отдельных служб. И в России об этом знают", - заявила Эйсмонт. Вместе с тем она отметила, что Белоруссия поддерживает контакты не только с Соединенными Штатами, но "даже и с Украинной", благодаря чему, по ее словам, осуществляются "обмены военнопленными и телами погибших военнослужащих".

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белоруссия, контакты, сша