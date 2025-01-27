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Средний размер потребкредита в России упал на 1,6 процента

Средний размер потребкредита в России упал на 1,6 процента - 27.01.2025, ПРАЙМ

Средний размер потребкредита в России упал на 1,6 процента

Средний размер потребительского кредита в России в декабре сократился на 1,6% по отношению к предшествовавшему месяцу и составил 140,2 тысячи рублей, сообщается | 27.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-27T15:11+0300

2025-01-27T15:11+0300

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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Средний размер потребительского кредита в России в декабре сократился на 1,6% по отношению к предшествовавшему месяцу и составил 140,2 тысячи рублей, сообщается в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй (НБКИ). "По данным кредиторов, передающих сведения в НБКИ, в декабре 2024 года средний размер выданных потребительских кредитов составил 140,2 тысячи рублей, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 1,6% (в ноябре 2024 года - 142,5 тысячи рублей). Это самое низкое значение данного показателя в 2024 году", - говорится в сообщении. В региональном разрезе наибольший средний размер выданных потребительских кредитов (среди 30 лидеров в этом сегменте розничного кредитования) в декабре был отмечен в Москве (218,6 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (187,7 тысячи), Ханты-Мансийском АО (182,7 тысячи), а также в Челябинской (178,5 тысячи) и Московской (169,4 тысячи рублей) областях. Самое серьезное сокращение среднего потребкредита (также среди 30 лидеров) в декабре по сравнению с ноябрем продемонстрировали Нижегородская область (-33,5%), Якутия (-32,0%), Новосибирская (-30,7%) и Иркутская (-30,1%) области, а также Пермский край (-29,7%), Москва (-29,3%) и Московская область (-29,1%). "Средний размер потребительского кредита сокращается шестой месяц подряд. Во многом такая динамика является следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка, включая макропруденциальные ограничения, в том числе в отношении показателя долговой нагрузки (ПДН)", - отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

https://1prime.ru/20250114/potrebkredity-854181591.html

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россия, финансы, нбки, кредит