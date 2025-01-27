Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Средний размер потребкредита в России упал на 1,6 процента - 27.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250127/kredit-854472146.html
Средний размер потребкредита в России упал на 1,6 процента
Средний размер потребкредита в России упал на 1,6 процента - 27.01.2025, ПРАЙМ
Средний размер потребкредита в России упал на 1,6 процента
Средний размер потребительского кредита в России в декабре сократился на 1,6% по отношению к предшествовавшему месяцу и составил 140,2 тысячи рублей, сообщается | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T15:11+0300
2025-01-27T15:11+0300
экономика
россия
финансы
нбки
кредит
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/98/840759848_0:42:3565:2048_1920x0_80_0_0_14c93b065818035226d4292b0e083d7b.jpg
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Средний размер потребительского кредита в России в декабре сократился на 1,6% по отношению к предшествовавшему месяцу и составил 140,2 тысячи рублей, сообщается в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй (НБКИ). "По данным кредиторов, передающих сведения в НБКИ, в декабре 2024 года средний размер выданных потребительских кредитов составил 140,2 тысячи рублей, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 1,6% (в ноябре 2024 года - 142,5 тысячи рублей). Это самое низкое значение данного показателя в 2024 году", - говорится в сообщении. В региональном разрезе наибольший средний размер выданных потребительских кредитов (среди 30 лидеров в этом сегменте розничного кредитования) в декабре был отмечен в Москве (218,6 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (187,7 тысячи), Ханты-Мансийском АО (182,7 тысячи), а также в Челябинской (178,5 тысячи) и Московской (169,4 тысячи рублей) областях. Самое серьезное сокращение среднего потребкредита (также среди 30 лидеров) в декабре по сравнению с ноябрем продемонстрировали Нижегородская область (-33,5%), Якутия (-32,0%), Новосибирская (-30,7%) и Иркутская (-30,1%) области, а также Пермский край (-29,7%), Москва (-29,3%) и Московская область (-29,1%). "Средний размер потребительского кредита сокращается шестой месяц подряд. Во многом такая динамика является следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка, включая макропруденциальные ограничения, в том числе в отношении показателя долговой нагрузки (ПДН)", - отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
https://1prime.ru/20250114/potrebkredity-854181591.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/98/840759848_384:0:3115:2048_1920x0_80_0_0_d6b66786c82e8bed8c9279e426383c07.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финансы, нбки, кредит
Экономика, РОССИЯ, Финансы, НБКИ, кредит
15:11 27.01.2025
 
Средний размер потребкредита в России упал на 1,6 процента

НБКИ: средний размер потребкредита в России в декабре упал до 140 тысяч рублей

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкНалог на вклады
Налог на вклады - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Средний размер потребительского кредита в России в декабре сократился на 1,6% по отношению к предшествовавшему месяцу и составил 140,2 тысячи рублей, сообщается в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
"По данным кредиторов, передающих сведения в НБКИ, в декабре 2024 года средний размер выданных потребительских кредитов составил 140,2 тысячи рублей, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 1,6% (в ноябре 2024 года - 142,5 тысячи рублей). Это самое низкое значение данного показателя в 2024 году", - говорится в сообщении.
В региональном разрезе наибольший средний размер выданных потребительских кредитов (среди 30 лидеров в этом сегменте розничного кредитования) в декабре был отмечен в Москве (218,6 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (187,7 тысячи), Ханты-Мансийском АО (182,7 тысячи), а также в Челябинской (178,5 тысячи) и Московской (169,4 тысячи рублей) областях.
Самое серьезное сокращение среднего потребкредита (также среди 30 лидеров) в декабре по сравнению с ноябрем продемонстрировали Нижегородская область (-33,5%), Якутия (-32,0%), Новосибирская (-30,7%) и Иркутская (-30,1%) области, а также Пермский край (-29,7%), Москва (-29,3%) и Московская область (-29,1%).
"Средний размер потребительского кредита сокращается шестой месяц подряд. Во многом такая динамика является следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка, включая макропруденциальные ограничения, в том числе в отношении показателя долговой нагрузки (ПДН)", - отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
Девушка на одной из улиц в Симферополе. - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2025
В НБКИ зафиксировали снижение объема выдачи потребкредитов в России
14 января, 12:36
 
ЭкономикаРОССИЯФинансыНБКИкредит
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала