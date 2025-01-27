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Экс-глава Гагаузии призвала раскрыть детали взятых Молдавией кредитов - 27.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Экс-глава Гагаузии призвала раскрыть детали взятых Молдавией кредитов
Экс-глава Гагаузии призвала раскрыть детали взятых Молдавией кредитов - 27.01.2025, ПРАЙМ
Экс-глава Гагаузии призвала раскрыть детали взятых Молдавией кредитов
Экс-глава Гагаузии и лидер партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах заявила, что необходимо провести расследование деталей по всем взятым властями республики займам,... | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T22:56+0300
2025-01-27T22:59+0300
экономика
гагаузия
молдавия
кредиты
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КИШИНЕВ, 27 янв - ПРАЙМ. Экс-глава Гагаузии и лидер партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах заявила, что необходимо провести расследование деталей по всем взятым властями республики займам, которые практически удвоили госсдолг, и теперь на каждого взрослого жителя страны приходится уже почти 2,7 тысячи долларов госдолга. По данным минфина, общий госдолг Молдавии на декабрь 2020 года составлял 67,8 миллиарда леев (3,6 миллиарда долларов), на октябрь 2024 составлял 109,5 миллиарда леев (5,9 миллиарда долларов). "ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) фактически удвоила государственный долг, бездумно занимая средства, большая часть которых использовалась на потребление. Простые расчеты показывают, что на каждого взрослого жителя Молдовы, включая почти 700 000 пенсионеров, приходится долг в размере около 50 000 леев (2,71 тысяча долларов – ред.) … Партия "Сердце Молдовы" считает необходимым провести детальные расследования по каждому займу, взятому режимом ПДС, включая условия переговоров и использование занятых средств", - написала Влах в своем блоге. Экс-глава Гагаузии подчеркнула, что, согласно прогнозам, в ближайшие два года долг может достигнуть 167 миллиардов леев (9 миллиардов долларов), а это более 40% ВВП. Она отметила, что партия берет на себя обязательство в будущем парламенте разработать законодательный механизм, предусматривающий арест и конфискацию имущества лиц, виновных в необоснованном увеличении государственного долга, противоречащих интересам страны условиях кредитов, а также нерациональном их использовании. "Это позволит хотя бы частично компенсировать нанесенный государству ущерб. Партия будет добиваться, чтобы после отстранения ПДС от власти одной из приоритетных задач нового правительства стало начало переговоров с международными партнерами по реструктуризации внешнего долга Республики Молдова. Это снизит долговую нагрузку и позволит стране нормально развиваться", - пояснила Влах. Молдавия переживает экономический кризис c 2021 года, который усугубляется ростом инфляции и цен на энергоресурсы. В 2022 году инфляция достигла рекордных 30,2%, а тарифы на газ возросли почти в семь раз, на электроэнергию — почти в четыре раза. В 2023 году инфляция составила 13,4%. Подорожание энергоресурсов привело к росту долгов за коммунальные услуги и антиправительственным протестам.
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гагаузия, молдавия, кредиты
Экономика, ГАГАУЗИЯ, МОЛДАВИЯ, кредиты
22:56 27.01.2025 (обновлено: 22:59 27.01.2025)
 
Экс-глава Гагаузии призвала раскрыть детали взятых Молдавией кредитов

Экс-глава Гагаузии призвала раскрыть детали взятых властями Молдавии займов

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкБанкноты евро
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© РИА Новости . Владимир Федоренко
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КИШИНЕВ, 27 янв - ПРАЙМ. Экс-глава Гагаузии и лидер партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах заявила, что необходимо провести расследование деталей по всем взятым властями республики займам, которые практически удвоили госсдолг, и теперь на каждого взрослого жителя страны приходится уже почти 2,7 тысячи долларов госдолга.
По данным минфина, общий госдолг Молдавии на декабрь 2020 года составлял 67,8 миллиарда леев (3,6 миллиарда долларов), на октябрь 2024 составлял 109,5 миллиарда леев (5,9 миллиарда долларов).
"ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) фактически удвоила государственный долг, бездумно занимая средства, большая часть которых использовалась на потребление. Простые расчеты показывают, что на каждого взрослого жителя Молдовы, включая почти 700 000 пенсионеров, приходится долг в размере около 50 000 леев (2,71 тысяча долларов – ред.) … Партия "Сердце Молдовы" считает необходимым провести детальные расследования по каждому займу, взятому режимом ПДС, включая условия переговоров и использование занятых средств", - написала Влах в своем блоге.
Экс-глава Гагаузии подчеркнула, что, согласно прогнозам, в ближайшие два года долг может достигнуть 167 миллиардов леев (9 миллиардов долларов), а это более 40% ВВП. Она отметила, что партия берет на себя обязательство в будущем парламенте разработать законодательный механизм, предусматривающий арест и конфискацию имущества лиц, виновных в необоснованном увеличении государственного долга, противоречащих интересам страны условиях кредитов, а также нерациональном их использовании.
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"Это позволит хотя бы частично компенсировать нанесенный государству ущерб. Партия будет добиваться, чтобы после отстранения ПДС от власти одной из приоритетных задач нового правительства стало начало переговоров с международными партнерами по реструктуризации внешнего долга Республики Молдова. Это снизит долговую нагрузку и позволит стране нормально развиваться", - пояснила Влах.
Молдавия переживает экономический кризис c 2021 года, который усугубляется ростом инфляции и цен на энергоресурсы. В 2022 году инфляция достигла рекордных 30,2%, а тарифы на газ возросли почти в семь раз, на электроэнергию — почти в четыре раза. В 2023 году инфляция составила 13,4%. Подорожание энергоресурсов привело к росту долгов за коммунальные услуги и антиправительственным протестам.
 
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