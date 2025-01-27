https://1prime.ru/20250127/matkapital-854464204.html
В России вырастет размер маткапитала на первого ребенка
В России вырастет размер маткапитала на первого ребенка - 27.01.2025, ПРАЙМ
В России вырастет размер маткапитала на первого ребенка
Размер материнского капитала на первого ребенка увеличится с 1 февраля до 690,3 тысячи рублей, на второго и последующих детей – до 912,2 тысячи рублей, заявил... | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T10:36+0300
2025-01-27T10:36+0300
2025-01-27T10:55+0300
россия
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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Размер материнского капитала на первого ребенка увеличится с 1 февраля до 690,3 тысячи рублей, на второго и последующих детей – до 912,2 тысячи рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Мишустин на совещании с вице-премьерами отметил, что с 1 февраля будут проиндексированы более 40 различных социальных выплат и пособий."Вырастет помощь семьям с детьми. Материнский капитал на первого ребенка превысит 690 тысяч рублей, на второго и последующих - 912 тысяч", - подчеркнул Мишустин.Кроме того, теперь ежегодно станет индексироваться ежемесячная выплата по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы. Как напомнил премьер-министр, раньше такие суммы были фиксированными."Необходимые ресурсы для выполнения всех этих обязательств перед гражданами предусмотрены как федеральным бюджетом, так и Социальным фондом. Важно, чтобы люди в каждом регионе получали положенные им средства своевременно и в полном объеме", – резюмировал Мишустин.Как позднее уточнили в кабмине, в результате индексации единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 26,9 тысячи рублей.
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россия
В России вырастет размер маткапитала на первого ребенка
Размер маткапитала вырастет с 1 февраля до 690,3 тысяч рублей на первого ребенка
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Размер материнского капитала на первого ребенка увеличится с 1 февраля до 690,3 тысячи рублей, на второго и последующих детей – до 912,2 тысячи рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин на совещании с вице-премьерами отметил, что с 1 февраля будут проиндексированы более 40 различных социальных выплат и пособий.
"Вырастет помощь семьям с детьми. Материнский капитал на первого ребенка превысит 690 тысяч рублей, на второго и последующих - 912 тысяч", - подчеркнул Мишустин.
Кроме того, теперь ежегодно станет индексироваться ежемесячная выплата по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы. Как напомнил премьер-министр, раньше такие суммы были фиксированными.
"Необходимые ресурсы для выполнения всех этих обязательств перед гражданами предусмотрены как федеральным бюджетом, так и Социальным фондом. Важно, чтобы люди в каждом регионе получали положенные им средства своевременно и в полном объеме", – резюмировал Мишустин.
Как позднее уточнили в кабмине, в результате индексации единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 26,9 тысячи рублей.
Общий размер маткапитала вырастет до 912 тысяч рублей