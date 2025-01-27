https://1prime.ru/20250127/mintrans-854473814.html

Иностранным перевозчикам запретят покидать Россию с неуплаченными штрафами

Иностранным перевозчикам запретят покидать Россию с неуплаченными штрафами - 27.01.2025, ПРАЙМ

Иностранным перевозчикам запретят покидать Россию с неуплаченными штрафами

Федеральная таможенная служба (ФТС) России будет наделена полномочиями по запрету выезда для иностранных грузоперевозчиков за территорию России при наличии у... | 27.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-27T16:03+0300

2025-01-27T16:03+0300

2025-01-27T16:03+0300

политика

россия

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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) России будет наделена полномочиями по запрету выезда для иностранных грузоперевозчиков за территорию России при наличии у них неуплаченных штрафов, а Ространснадзор сможет задерживать транспортные средства таких перевозчиков, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ. "Приняты необходимые нормативные правовые акты, устанавливающие полномочия ФТС России не допускать выезд с территории Российской Федерации иностранных перевозчиков при наличии неуплаченных штрафов, а также полномочия Ространснадзора по задержанию принадлежащих иностранным перевозчикам транспортных средств на всей территории Российской Федерации с неуплаченными штрафами", - говорится в сообщении. Как уточнили в пресс-службе, на стадии доработки находится госинформсистема электронных перевозочных документов, которая позволит организовать подачу заявок на каботажные перевозки и осуществлять контроль за иностранными перевозчиками в режиме реального времени. "Для выполнения иностранными перевозчиками каботажных перевозок установлен ряд условий. В частности, допускается осуществление на одном и том же транспортном средстве до трех последовательных каботажных автомобильных перевозок грузов... Дополнительно Минтранс России ведет взаимодействие с иностранными компетентными органами по обеспечению уплаты штрафов перевозчиками их государств", - добавили в министерстве. "На таможенные органы возложены полномочия по контролю уплаты административных штрафов, наложенных за совершенное с использованием транспортного средства, принадлежащего иностранному перевозчику, нарушение правил международных договоров Российской Федерации в области международного автомобильного сообщения, требований Федерального закона от 24.07.1998 N 127-ФЗ", - прокомментировали РИА Новости в ФТС России.

https://1prime.ru/20250123/mintrans-854404672.html

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