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Мосбиржа возобновляет утренние торги на фондовом и срочном рынках

Мосбиржа возобновляет утренние торги на фондовом и срочном рынках - 27.01.2025, ПРАЙМ

Мосбиржа возобновляет утренние торги на фондовом и срочном рынках

Московская биржа возобновляет утренние торги на фондовом и срочном рынках, которые не проводились с февраля 2022 года, при этом для снижения риска волатильности | 27.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-27T00:28+0300

2025-01-27T00:28+0300

2025-01-27T00:28+0300

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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Московская биржа возобновляет утренние торги на фондовом и срочном рынках, которые не проводились с февраля 2022 года, при этом для снижения риска волатильности она сузит диапазон ценовых границ акций и облигаций федерального займа (ОФЗ) до 10% и 5% соответственно. Утренняя торговая сессия на рынке акций будет начинаться с аукциона открытия (с 6.50 до 7.00 мск). С 7.00 до 9.50 мск будет проходить утренняя торговая сессия, с 9.50 до 18.50 мск - основная. Расчет индекса Мосбиржи будет осуществляться с 7.00 до 23.50 мск. В течение основной торговой сессии индекс Мосбиржи будет рассчитываться с 9.50 до 18.50 мск и публиковаться с использованием тикера IMOEX. В течение всего торгового дня индекс Мосбиржи будет публиковаться с использованием тикера IMOEX2. Официальным значением закрытия по-прежнему будет значение индекса IMOEX на 18.50 мск Торги на рынке акций будут идти 17 часов в сутки – с 6.50 до 23.50 мск, на срочном рынке – 15 часов, с 8.50 до 23.50 мск, уточняет биржа. На фондовом рынке в утренние часы инвесторы смогут совершать сделки с наиболее ликвидными акциями, в том числе из индекса Мосбиржи, и наиболее ликвидными ОФЗ. Кроме того, планируется допуск паев паевых инвестиционных фондов, в том числе биржевых. На срочном рынке в утренние часы будут доступны все инструменты, которые торгуются на основной сессии. Между тем, опрошенные РИА Новости эксперты полагают, что в первые несколько недель после запуска утренних торгов на Московской бирже активности со стороны инвесторов не ожидается, а востребована она будет главным образом среди людей с востока России. Утренние торги на валютном и срочном рынках проводились с 1 марта 2021 года, на рынке акций - с 6 декабря 2021 года. Приостановка утренних торгов на рынках Московской биржи произошла в феврале 2022 года, после чего с сентября того же года на валютном рынке торги возобновились с 6.50 мск, а на срочном – с 9.00 мск. С 13 июня 2024 года утренние торги на всех рынках биржи не проводились.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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