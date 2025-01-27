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Индекс Мосбиржи опустился ниже 2900 пунктов
Индекс Мосбиржи опустился ниже 2900 пунктов - 27.01.2025, ПРАЙМ
Индекс Мосбиржи опустился ниже 2900 пунктов
Российский рынок акций усилил снижение и опустился ниже психологического уровня 2900 пунктов по основному индексу – впервые почти за неделю. | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T17:02+0300
2025-01-27T17:02+0300
2025-01-27T17:10+0300
экономика
россия
мосбиржа
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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций усилил снижение и опустился ниже психологического уровня 2900 пунктов по основному индексу – впервые почти за неделю.Рублевый индекс Мосбиржи к 17.05 мск снижался на 1,73% - до 2897,02 пункта. Индекс колебался выше ключевого уровня 2900 пунктов с 21 января.
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россия, мосбиржа
Экономика, РОССИЯ, Мосбиржа
Индекс Мосбиржи опустился ниже 2900 пунктов
Индекс Московской биржи опустился ниже 2900 пунктов
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций усилил снижение и опустился ниже психологического уровня 2900 пунктов по основному индексу – впервые почти за неделю.
Рублевый индекс Мосбиржи к 17.05 мск снижался на 1,73% - до 2897,02 пункта. Индекс колебался выше ключевого уровня 2900 пунктов с 21 января.