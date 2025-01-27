https://1prime.ru/20250127/mosbirzha-854476226.html

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2900 пунктов

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2900 пунктов - 27.01.2025, ПРАЙМ

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2900 пунктов

Российский рынок акций усилил снижение и опустился ниже психологического уровня 2900 пунктов по основному индексу – впервые почти за неделю. | 27.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-27T17:02+0300

2025-01-27T17:02+0300

2025-01-27T17:10+0300

экономика

россия

мосбиржа

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/02/852555571_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_d3ca2a733a60fd0fe0e30e9aa042c2d1.jpg

МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций усилил снижение и опустился ниже психологического уровня 2900 пунктов по основному индексу – впервые почти за неделю.Рублевый индекс Мосбиржи к 17.05 мск снижался на 1,73% - до 2897,02 пункта. Индекс колебался выше ключевого уровня 2900 пунктов с 21 января.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мосбиржа