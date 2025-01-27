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FT назвала страны, которые первыми в НАТО повысят военные расходы

FT назвала страны, которые первыми в НАТО повысят военные расходы - 27.01.2025, ПРАЙМ

FT назвала страны, которые первыми в НАТО повысят военные расходы

Литва и Эстония первыми в НАТО пообещали повысить оборонные расходы до 5% ВВП под давлением президента США Дональда Трампа, сообщает британская газета Financial | 27.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-27T10:49+0300

2025-01-27T10:49+0300

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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Литва и Эстония первыми в НАТО пообещали повысить оборонные расходы до 5% ВВП под давлением президента США Дональда Трампа, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на главу МИД Литвы Кястутиса Будриса и премьер-министра Эстонии Кристена Михала. "Литва и Эстония ответили на "хорошее и конструктивное давление" со стороны президента США Дональда Трампа и стали первыми странами НАТО, пообещавшими тратить на оборону более 5% своего ВВП в рамках стремления резко нарастить военный потенциал", - говорится в публикации издания. По словам министра иностранных дел Литвы Будриса, Европу ждет "новая эра" после обещания Литвы увеличить расходы на оборону до 5-6% ВВП, начиная со следующего года. "Конечно, давление есть, и это хорошее и конструктивное давление со стороны нашего стратегического и крупнейшего союзника в НАТО. Мы не можем игнорировать эти сообщения", - заявил газете министр. Премьер-министр Эстонии Михал отметил, что его страна также намерена повысить военные расходы с 3,7% до 5% ВВП. "Наш ключевой партнер по безопасности при новом президенте дал четкий сигнал: расходы на оборону НАТО необходимо увеличить. Мы знаем нашего оппонента, и я полностью согласен - наша цель должна составить 5%", - подчеркнул он. Согласно министрам, Литва планирует покрыть расходы на оборону за счет государственных займов и общеевропейских финансовых инструментов для обороны, тогда как Эстония может прибегнуть к "сокращениям бюджета государственного сектора". При этом издание указывает, что в литовских оппозиционных кругах сомневаются в возможности достижения такой цели. "У них (правительства Литвы - ред.) нет надежного плана по достижению 6%. Занять такую сумму - значит переписать общественный договор", - приводит издание слова оппозиционного политика из Вильнюса. Как отметил сам Кяститус Будрис, Литве не хватает "многих, многих элементов", начиная от защитного снаряжения и боевых автомобилей и заканчивая боеприпасами и объектами инфраструктуры. Ранее газета Financial Times сообщала, что команда Трампа заявила европейским чиновникам, что новая администрация будет требовать от членов НАТО увеличивать траты на оборону до 5% ВВП. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что оборонные расходы должны значительно превышать нынешний показатель в 2%. Страны НАТО на саммите в Вильнюсе в 2023 году договорились тратить на оборону минимум 2% ВВП. На данный момент, согласно данным альянса, 2% ВВП тратят 23 государства из 32 членов НАТО. В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооружённом конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

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нато, дональд трамп, financial times